Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС

Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС, заявил «РИА Новости» официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук.

«У меня есть информация, что Тунис со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается», — сказал он, сославшись на источники в правительстве страны.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В этом году саммит организации пройдет 15 августа в ЮАР. В 2024 году председательствовать будет Россия, в 2025-м ее сменит Бразилия. Согласное решению российского президента Владимира Путина, встреча в 2024 году пройдет в Казани.

В январе посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявил, что интерес к членству в БРИКС выразили около 13 стран, среди них — Бахрейн и ОАЭ. Заявки на вступление в 2022 году подали Иран, Аргентина и Алжир. В российском МИДе их кандидатуры назвали «достойными». Заинтересованность во вступлении в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия.