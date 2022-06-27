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Политика ,  

Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

Москва не возражает против расширения объединения, но предлагает определить процедуры и требования к кандидатам
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран подал заявку на присоединение к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде.

Он выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам. Хатибзаде отметил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет 30%, а совокупное население государств, входящих в группу, — 40% населения мира.

На минувшей неделе президент Ирана Эбрахим Раиси выступил на онлайн-саммите БРИКС+ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».

О желании страны присоединиться к объединению заявил и президент Аргентины Альберто Фернандес. «Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций <...> Мы — безопасный и ответственный поставщик продуктов питания и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики», — сказал он 24 июня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. «Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она в Telegram.

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Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США)

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно». Российская сторона предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение, сказал он. По мнению Ушакова, сначала нужно найти какие-либо форматы, которые на начальном этапе позволят сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.

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БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР.

Саммит стран БРИКС состоялся 23–24 июня в онлайн-формате. Президент Владимир Путин заявил на нем, что Россия вместе со странами группы прорабатывает вопрос создания новой международной валюты, которая может стать резервной. В Минэкономразвития считают, что созданию альтернативной валюты на основе корзины БРИКС должно предшествовать наращивание доли расчетов в национальных валютах. По словам замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никиты Кондратьева, «не нужно ставить самоцелью» создание альтернативной валюты, «оно должно быть выгодно для стран БРИКС».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
БРИКС Иран Аргентина

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