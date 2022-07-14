В БРИКС заявили о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии

В конце июня стало известно, что стать членами БРИКС решили Иран и Аргентина, теперь список потенциальных членов увеличился. В объединении выразили надежду, что расширение будет скорым

Саммит БРИКС в Пекине (Фото: Rao Aimin / Xinhua / Global Look Press)

Турция, Египет и Саудовская Аравия готовятся присоединиться к группе стран БРИКС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — сказала она.

По словам Ананд, эти страны уже находятся «в процессе» вступления, поэтому присоединение их, а также Ирана и Аргентины, подавших заявки в конце июня, возможно в скором времени, в том числе на следующем саммите группы в 2023 году в ЮАР. Она подчеркнула, что «все представители ядра объединения заинтересованы в расширении».

Президент международного форума отметила, что сейчас наблюдается реальное проявление силы БРИКС, в связи с чем «есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка», например, в вопросах обмена ресурсами, разработке торговых, финансовых и авиационных маршрутов.

По словам высокопоставленного источника «Известий», знакомого с ходом процесса, на прошедшем в июне саммите в Пекине члены БРИКС «серьезно» обсуждали вступления Саудовской Аравии, а относительно Турции и Египта вопрос не поднимался, хотя эти страны «изучают возможность присоединиться уже несколько лет».

27 июня стало известно, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент Ирана Эбрахим Раиси отмечал, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС», аргентинский лидер Альберто Фернандес указывал, что его страна нацелена «быть полноправными членами этой группы».



Россия положительно отнеслась к потенциальному расширению БРИКС, однако настаивает, что следует определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение, говорил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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БРИКС на данный момент включает пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Группа возникла в 2006 году на основе сотрудничества четырех стран, в 2011 к ней присоединилось африканское государство. Целью БРИКС является всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.