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Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

МИД: Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
В этом году свои заявки на присоединение уже подали Иран и Аргентина, несколько других стран также выражали заинтересованность в членстве в БРИКС
Вид Алжира
Вид Алжира (Фото: EPA / ТАСС)

Алжир подал официальную заявку на вступление в организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщила представитель МИД страны Лейла Зерруги, пишет портал Echorouk Online.

«У нас была возможность участвовать в последнем саммите БРИКС в Китае, на который был приглашен президент Алжира. <...> Мы представили нашу просьбу, и Россия, и Китай приветствовали присоединение Алжира», — сказала представитель министерства.

По словам Зеругги, ЮАР, Индия и Бразилия также изучили досье Алжира, прежде чем принять решение по заявке страны.

Последний саммит БРИКС состоялся в июне этого года. После него сразу несколько стран заявили о желании присоединиться к объединению. Помимо Алжира, заявки подали Иран и Аргентина. В российском МИДе их кандидатуры назвали «достойными». Заинтересованность к членству в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в августе отмечал, что у его страны «есть почти все условия для вступления в БРИКС» и она «сильно заинтересована» в присоединении к этому альянсу». По его словам, членство в БРИКС позволит Алжиру избежать участия в «биполярных конфликтах».

БРИКС возникла в 2006 году на основе сотрудничества России, Бразилии, Индии и Китая. В 2011-м к ним присоединилась ЮАР. Целью БРИКС служит всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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