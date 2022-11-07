Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
Алжир подал официальную заявку на вступление в организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщила представитель МИД страны Лейла Зерруги, пишет портал Echorouk Online.
«У нас была возможность участвовать в последнем саммите БРИКС в Китае, на который был приглашен президент Алжира. <...> Мы представили нашу просьбу, и Россия, и Китай приветствовали присоединение Алжира», — сказала представитель министерства.
По словам Зеругги, ЮАР, Индия и Бразилия также изучили досье Алжира, прежде чем принять решение по заявке страны.
Последний саммит БРИКС состоялся в июне этого года. После него сразу несколько стран заявили о желании присоединиться к объединению. Помимо Алжира, заявки подали Иран и Аргентина. В российском МИДе их кандидатуры назвали «достойными». Заинтересованность к членству в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в августе отмечал, что у его страны «есть почти все условия для вступления в БРИКС» и она «сильно заинтересована» в присоединении к этому альянсу». По его словам, членство в БРИКС позволит Алжиру избежать участия в «биполярных конфликтах».
БРИКС возникла в 2006 году на основе сотрудничества России, Бразилии, Индии и Китая. В 2011-м к ним присоединилась ЮАР. Целью БРИКС служит всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.