Посол ЮАР заявил, что 13 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС

Среди претендентов на вступление в БРИКС посол ЮАР назвал Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Около 13 стран выразили интерес к членству в БРИКС, и почти половина из них уже подали официальные заявки. Об этом заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука в интервью «РИА Новости».

«Сейчас есть около 13 претендентов. Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес», — рассказал посол. Он счел, что приоритет будет у тех, кто уже подал заявку;

Среди претендентов на вступление в БРИКС Макетука назвал Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

По словам Макетуки, вопрос расширения БРИКС стоит на повестке организации, но для этого необходимо определить соответствующие модальности — какие критерии и механизмы использовать.

«Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов», — подчеркнул он.

БРИКС включает пять стран — Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Группа возникла в 2006 году на основе сотрудничества первых четырех, а в 2011 году к ней присоединилась африканская страна. Целью БРИКС служит всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Москва положительно отнесится к потенциальному расширению БРИКС, но настаивает на необходимости определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение.

27 июня прошлого года заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент исламской республики Эбрахим Раиси отмечал, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».

Аргентинский лидер Альберто Фернандес указывал, что его страна нацелена «быть полноправным членом этой группы».

Глава МИД России Сергей Лавров называл Иран и Аргентину достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Он отметил, что подготовительный процесс для расширения данного объединения запущен.

Позднее Алжир подал официальную заявку на вступление в организацию БРИКС. Представитель МИД страны Лейла Зерруги отмечала, что члены организации изучили досье Алжира, прежде чем принять решение по заявке страны.

Заинтересованность к членству в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия.