Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Финляндией по линии НАТО

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин выразил надежду на скорое сотрудничество с Финляндией в рамках Североатлантического альянса, об этом говорится на сайте Пентагона.

«Поздравляю Финляндию с тем, что она стала 31-м членом Организации Североатлантического договора в день 74-летия Североатлантического союза. <...> Я с нетерпением жду совместной работы с Финляндией в качестве союзника и скорейшего присоединения Швеции к альянсу», — заявил Остин.

Финляндия официально стала новым членом НАТО 4 апреля. Церемония прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. В ней приняли участие генсек альянса Йенс Столтенберг, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. О том, что страна станет полноправным членом НАТО именно 4 апреля, говорил Столтенберг.

Финляндия сообщила о решении подать заявку на присоединение к НАТО в середине мая 2022 года. США и большинство членов альянса поддержали членство страны, кроме Турции и Хорватии, которая сочла это «опасной авантюрой». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Финляндия, как и Швеция, которая подала заявку совместно с финским правительством, отказалась экстрадировать членов «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической.

В середине марта 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган объявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для того, чтобы Турция одобрила заявку на вступление. Аналогичную заявку Швеция турецкие власти одобрять отказались из-за антимусульманских акций у турецкого посольства в Стокгольме, на одной из которых праворадикальный активист сжег Коран. После этого в шведском МИДе сообщили о приостановке процесса вступления страны в НАТО.