Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Финляндией по линии НАТО Политика, 03:44
Трамп заявил, что США «катятся в ад» Политика, 03:41
Студенты рассказали о первом в США классе по изучению порнологии Общество, 03:15
Bloomberg узнал о теплом отношении китайцев перед визитом Макрона в Китай Политика, 02:50
Bloomberg узнал о планах Японии принять проект о строительстве убежищ Политика, 02:49
Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа Политика, 02:17
Болтон словами о Берии и Сталине отреагировал на обвинения Трампу Политика, 01:40
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Клинтон выразил сожаление, что призвал Киев отказаться от ядерного оружия Политика, 01:12
Дума освободила банкиров от уголовного наказания за возмещение ущерба Экономика, 01:09
Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН Политика, 01:06
Трамп назвал самое шокирующее в своем деле Политика, 01:01
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 00:47 
«Коммерсантъ» узнал о прекращении работы логистического сервиса PickPoint Бизнес, 00:35
«РИА Новости» сообщило о гибели журналиста-добровольца на спецоперации Политика, 00:35
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Финляндией по линии НАТО

Глава Пентагона Остин: с нетерпением жду совместной работы с Финляндией в рамках НАТО

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин выразил надежду на скорое сотрудничество с Финляндией в рамках Североатлантического альянса, об этом говорится на сайте Пентагона.

«Поздравляю Финляндию с тем, что она стала 31-м членом Организации Североатлантического договора в день 74-летия Североатлантического союза. <...> Я с нетерпением жду совместной работы с Финляндией в качестве союзника и скорейшего присоединения Швеции к альянсу», — заявил Остин.

Финляндия официально стала новым членом НАТО 4 апреля. Церемония прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. В ней приняли участие генсек альянса Йенс Столтенберг, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. О том, что страна станет полноправным членом НАТО именно 4 апреля, говорил Столтенберг.

Финляндия сообщила о решении подать заявку на присоединение к НАТО в середине мая 2022 года. США и большинство членов альянса поддержали членство страны, кроме Турции и Хорватии, которая сочла это «опасной авантюрой». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Финляндия, как и Швеция, которая подала заявку совместно с финским правительством, отказалась экстрадировать членов «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической.

В середине марта 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган объявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для того, чтобы Турция одобрила заявку на вступление. Аналогичную заявку Швеция турецкие власти одобрять отказались из-за антимусульманских акций у турецкого посольства в Стокгольме, на одной из которых праворадикальный активист сжег Коран. После этого в шведском МИДе сообщили о приостановке процесса вступления страны в НАТО.

Теги
Финляндия НАТО США Ллойд Остин
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Bloomberg узнал, что НАТО не будет размещать боевые группы в Финляндии
Политика
Байден «с гордостью» приветствовал вступление Финляндии в НАТО
Политика
Глава МИД Финляндии подписал акт о присоединении страны к НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter