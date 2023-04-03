Белый дом заявил об отсутствии данных о причастных к убийству Татарского

Кирби: у Белого дома нет данных об ответственных за гибель военкора Татарского

Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург

В Белом доме не владеют данными о том, кто несет ответственность за взрыв в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас [у Белого дома] нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет», — сказал Кирби.

Взрыв произошел 2 апреля в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. В заведении проходил творческий вечер Татарского. Среди гостей на мероприятии была девушка, которая представилась Анастасией, рассказали РБК очевидцы. По их словам, она передала Татарскому подарок — статуэтку, а через несколько минут произошел взрыв.

Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва Татарский погиб. Пострадали 33 человека, состояние восьми из них оценивается как тяжелое. Девушка, вручившая военкору статуэтку, скрылась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), но позже переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт). В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову, ее нашли и задержали. По данным издания «Фонтанка», девушку этапируют из Петербурга в Москву, где суд назначит ей меру пресечения.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) считают, что убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепова в сообщении НАК названа «активной сторонницей» ФБК.