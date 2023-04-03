Белый дом заявил об отсутствии данных о причастных к убийству Татарского

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 17:55
СБУ возбудила дело о госизмене против блогера Юрия Подоляки Политика, 21:07
Российского вратаря признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 20:57
Небензя заявил о готовности Лаврова встретиться с Блинкеном в здании ООН Политика, 20:56
Минстрой назвал самые комфортные города для жизни в России Недвижимость, 20:42
Власти сообщили о контртеррористической операции в Ингушетии Общество, 20:34
Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть Финансы, 20:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:26
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Путин посмертно наградил военкора Татарского орденом Мужества Политика, 20:14
Белый дом заявил об отсутствии данных о причастных к убийству Татарского Политика, 20:10
$100 за баррель — не предел. Как решение ОПЕК+ изменило прогнозы по Brent Инвестиции, 20:00
ФИФА встала на сторону «Спартака» в споре с английским клубом Спорт, 19:58
Китайская госкомпания открыла два криптофонда в Гонконге Крипто, 19:53
Клишас счел «пустой» идею наказывать за призывы исполнять решения МУС Политика, 19:50
Bloomberg узнал о планах Столтенберга увеличить взносы в фонд для Украины Политика, 19:32
Гибель военкора Татарского ,  
0 

Белый дом заявил об отсутствии данных о причастных к убийству Татарского

Кирби: у Белого дома нет данных об ответственных за гибель военкора Татарского
Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург
Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург

В Белом доме не владеют данными о том, кто несет ответственность за взрыв в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас [у Белого дома] нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет», — сказал Кирби.

Взрыв произошел 2 апреля в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. В заведении проходил творческий вечер Татарского. Среди гостей на мероприятии была девушка, которая представилась Анастасией, рассказали РБК очевидцы. По их словам, она передала Татарскому подарок — статуэтку, а через несколько минут произошел взрыв.

Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва Татарский погиб. Пострадали 33 человека, состояние восьми из них оценивается как тяжелое. Девушка, вручившая военкору статуэтку, скрылась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), но позже переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт). В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову, ее нашли и задержали. По данным издания «Фонтанка», девушку этапируют из Петербурга в Москву, где суд назначит ей меру пресечения.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) считают, что убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепова в сообщении НАК названа «активной сторонницей» ФБК.

Читайте на РБК Pro
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Картина нового мира: чем ChatGPT и другие способности ИИ угрожают бизнесу
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple
Теги
Белый дом Джон Кирби Владлен Татарский взрыв теракт
Материалы по теме
На работе подозреваемой в убийстве Татарского рассказали о ней
Политика
Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом
Политика
Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью военкора Татарского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter