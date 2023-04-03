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Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга увеличилось до 33

Минздрав: число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга увеличилось до 33
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), увеличилось до 33 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает ТАСС.

В больницах города находятся 22 человека. Состояние восьми из них оценивается как тяжелое, 14 человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Ранее Минздрав сообщал о 32 пострадавших, из которых десять находились в тяжелом состоянии. По данным петербургского издания «Фонтанка», среди пострадавших оказалась 14-летняя девочка, у нее сотрясение мозга и осколочные ранения лица. Врачи прооперировали ей глаз.

Взрыв произошел 2 апреля в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. В заведении проходил творческий вечер Татарского. Среди гостей на мероприятии была девушка, которая представилась Анастасией, рассказали РБК очевидцы. Они рассказали, что она передала Татарскому подарок — статуэтку, а через несколько минут произошел взрыв.

Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва Татарский погиб. Девушка, вручившая военкору статуэтку, скрылась. В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову, ее нашли и задержали.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК («убийство, совершенное общеопасным способом»), но позже переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК («террористический акт»). В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) считают, что убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепова в сообщении НАК названа «активной сторонницей» ФБК.

Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга увеличилось до 33
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Владлен Татарский пострадавшие взрыв Минздрав Санкт-Петербург
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