МВД подтвердило гибель Татарского

МВД: при взрыве в кафе в центре Петербурга погиб военкор Владлен Татарский

Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе. По информации «РИА Новости» и «Фонтанки», перед этим ему подарила статуэтку девушка. СК возбудил уголовное дело об убийстве

Владлен Татарский (Фото: Владлен Татарский / VK)

При взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский», — сказали в пресс-службе.

Взрыв в петербургском кафе по адресу Университетская набережная, дом 25, произошел около 18:13. Согласно последним данным СК, пострадали 19 человек. ТАСС, Baza, SHOT и «Московский комсомолец» писали, что мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте.

Фото: Яндекс Карты

В кафе проходил творческий вечер Татарского. Его организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом. «Мы принимали определенные меры безопасности, но к сожалению их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших», — говорилось в его сообщении.

Readovka писала со ссылкой на очевидцев, что взрыв прогремел возле сцены. Как отмечали «РИА Новости» и «Фонтанка», что взрывное устройство в кафе принесла неизвестная девушка. Она передала военкору коробку со статуэткой. Источник агентства, знакомый с ситуацией сообщил, что Татарский знал подарившую лично, а статуэтку осматривали перед вручением.

Передав подарок Татарскому девушка села в зале и через пять минут произошел взрыв, отмечает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Издание пишет, что женщину ищет полиция. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). За совершение этого преступления грозит пожизненное лишение свободы.

Владлен Татарский освещал военную операцию на Украине. Его телеграм-канал насчитывает более 500 тыс. подписчиков.