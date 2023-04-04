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Гибель военкора Татарского ,  
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Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно на 9.00

При взрыве в петербургском кафе погиб военкор Владлен Татарский. На следующий день СК сообщил о задержании подозреваемой по делу, Дарьи Треповой. РБК собрал главное о взрыве

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно на 9.00
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Что известно о взрыве в Петербурге

  • При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский.
  • По состоянию на утро 4 апреля при взрыве пострадали 40 человек, включая троих несовершеннолетних, сообщил Минздрав. Накануне комздрав Петербурга сообщил, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
  • Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной, там проходила творческая встреча с военкором. В телеграм-канале «Кибер фронт Z» отмечается, что помещение было арендовано активистами, а принятых мер безопасности оказалось недостаточно: «Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание».

  • Фото: Яндекс Карты
    Фото: Яндекс Карты

Реакция правоохранительных органов и первые версии

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно на 9.00

  • Как пишет «112», встреча началась в 17:00, в 18:10 одна из посетительниц подарила Татарскому статуэтку, в которой могла быть спрятана взрывчатка. Взрыв произошел, когда статуэтка находилась у Татарского в руках, девушка скрылась с места происшествия, ее разыскивают.
  • По данным «РИА Новости», Татарский знал подарившую статуэтку девушку — та неоднократно передавала ему открытки на встречах; в этот раз предмет осматривали, перед тем как передать блогеру.
  • «То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — рассказали источники РБК.
  • Утром 3 апреля МВД объявило в розыск Дарью Трепову, которая передала военкору статуэтку. Источник РБК в МВД сообщил, что силовики проверяют все ее связи, изучают биллинг и записи камер наружного наблюдения.
  • Около 11:00 3 апреля СК объявил о задержании Треповой. По данным «Фонтанки», ее обнаружили на «заранее снятой квартире в Петербурге».
  • Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский.
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Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно на 9.00

  • Российским спецслужбам давно было известно, что на Татарского готовится покушение, говорит источник РБК в полиции.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв в кафе, при котором погиб Владлен Татарский, «внутренним терроризмом».
  • НАК назвал убийство Татарского терактом, а также сообщил, что убийство было спланировано «спецслужбами Украины», для этого была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).
  • Следственный комитет 2 апреля завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Днем 3 апреля ведомство сообщило, что переквалифицировало дело на теракт.
  • В СК вслед за НАК заявили, что у следователей есть информация о том, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. В ведомстве также подтвердили, что Трепова является сторонницей ФБК.
  • Убийство Татарского квалифицируется как теракт, предпринимаются «энергичные шаги по задержанию подозреваемых», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин был проинформирован о взрыве в кафе и гибели военкора незамедлительно.
  • «Россия столкнулась с киевским режимом», который поддерживает теракты, он может стоять за убийством Татарского, как и ранее Дарьи Дугиной, «именно поэтому проводится СВО», добавил Песков.
  • МВД опубликовало видео допроса Треповой, на котором та говорит, что задержана «за пребывание на месте убийства Владлена Татарского». Девушка также сообщает, что принесла в кафе статуэтку, которая затем взорвалась. На вопрос, кто ее передал, она отвечает: «Можно я попозже расскажу?»

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно на 9.00

  • Власти Петербурга выплатят семье Татарского 1 млн руб., сообщил губернатор Александр Беглов. Тяжелораненые получат по 500 тыс. руб., другие пострадавшие — 250 тыс. руб.
  • Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.

Чем был известен Владлен Татарский

Настоящее имя Татарского — Максим Фомин, ему было 40 лет. Родился в Макеевке Донецкой области. Незадолго до Евромайдана на Украине был осужден за вооруженное ограбление, писала «Фонтанка», после начала боев в Донбассе вступил в ополчение с позывным Профессор. Псевдоним выбрал по имени главного героя книги Виктора Пелевина «Generation П». После начала военной операции вернулся в Донбасс военкором.

В прошлом сентябре, после церемонии подписания договора о включении в состав России новых регионов, опубликовал из Георгиевского зала Кремля видео со словами: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

На телеграм-канал Татарского подписаны более 500 тыс. человек. Автор публиковал в нем новости с мест боевых действий, прогнозы и собственную аналитику.

Фото:Виктория Саитова, РБК Петербург Фото:Виктория Саитова, РБК Петербург Фото:Виктория Саитова, РБК Петербург Фото:Виктория Саитова, РБК Петербург Фото:Виктория Саитова, РБК Петербург

Что известно о подозреваемой в осуществлении взрыва Дарье Треповой

СПбГУ сообщил, что в 2019 году Трепова отчислилась из вуза. «Mash на Мойке» писал, что она выпустилась из лицея № 408 Пушкинского района, после чего поступила в этот вуз, но на пятом курсе ушла. Телеграм-канал также передавал, что девушка замужем за членом незарегистрированной либертарианской партии Дмитрием Рыловым, который находится за границей. Партия подтвердила, что тот находится за рубежом, «не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них».

В петербургском магазине Ambar Vintage, где раньше работала Трепова, охарактеризовали ее РБК как обычную девушку, отметив, что ничего особенного за ней не замечали. Трепова уволилась несколько месяцев назад, причины в магазине не знают. «Она работала там продавцом-консультантом, всегда помогала подобрать отличные вещи. Даша всегда создавала о себе очень приятное впечатление. Очень спокойная девушка», — рассказал ее знакомый.

Чем известен «Патриот-бар»

На странице во «ВКонтакте» бар позиционирует себя как заведение «для единомышленников» с дискуссионными вечерами каждую субботу и воскресенье. В частности, в августе прошлого года в заведении анонсировали «прямое включение военкора» с мест боевых действий. Портал «Родина на Неве» писал, что во время одного из вечеров аудитории показали интервью с Дмитрием Пучковым (Гоблин), а участники дискуссионного клуба осудили «либеральные элиты» в России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Владлен Татарский взрыв Санкт-Петербург
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