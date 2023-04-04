Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно на 9.00

При взрыве в петербургском кафе погиб военкор Владлен Татарский. На следующий день СК сообщил о задержании подозреваемой по делу, Дарьи Треповой. РБК собрал главное о взрыве

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Что известно о взрыве в Петербурге

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский.

По состоянию на утро 4 апреля при взрыве пострадали 40 человек, включая троих несовершеннолетних, сообщил Минздрав. Накануне комздрав Петербурга сообщил, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной, там проходила творческая встреча с военкором. В телеграм-канале «Кибер фронт Z» отмечается, что помещение было арендовано активистами, а принятых мер безопасности оказалось недостаточно: «Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание».

Фото: Яндекс Карты

Реакция правоохранительных органов и первые версии

Как пишет «112», встреча началась в 17:00, в 18:10 одна из посетительниц подарила Татарскому статуэтку, в которой могла быть спрятана взрывчатка. Взрыв произошел, когда статуэтка находилась у Татарского в руках, девушка скрылась с места происшествия, ее разыскивают.

По данным «РИА Новости», Татарский знал подарившую статуэтку девушку — та неоднократно передавала ему открытки на встречах; в этот раз предмет осматривали, перед тем как передать блогеру.

«То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — рассказали источники РБК.

Утром 3 апреля МВД объявило в розыск Дарью Трепову, которая передала военкору статуэтку. Источник РБК в МВД сообщил, что силовики проверяют все ее связи, изучают биллинг и записи камер наружного наблюдения.

Около 11:00 3 апреля СК объявил о задержании Треповой. По данным «Фонтанки», ее обнаружили на «заранее снятой квартире в Петербурге».

Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский.

Российским спецслужбам давно было известно, что на Татарского готовится покушение, говорит источник РБК в полиции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв в кафе, при котором погиб Владлен Татарский, «внутренним терроризмом».

НАК назвал убийство Татарского терактом, а также сообщил, что убийство было спланировано «спецслужбами Украины», для этого была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

Следственный комитет 2 апреля завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Днем 3 апреля ведомство сообщило, что переквалифицировало дело на теракт.

В СК вслед за НАК заявили, что у следователей есть информация о том, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. В ведомстве также подтвердили, что Трепова является сторонницей ФБК.

Убийство Татарского квалифицируется как теракт, предпринимаются «энергичные шаги по задержанию подозреваемых», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин был проинформирован о взрыве в кафе и гибели военкора незамедлительно.

«Россия столкнулась с киевским режимом», который поддерживает теракты, он может стоять за убийством Татарского, как и ранее Дарьи Дугиной, «именно поэтому проводится СВО», добавил Песков.

МВД опубликовало видео допроса Треповой, на котором та говорит, что задержана «за пребывание на месте убийства Владлена Татарского». Девушка также сообщает, что принесла в кафе статуэтку, которая затем взорвалась. На вопрос, кто ее передал, она отвечает: «Можно я попозже расскажу?»

Власти Петербурга выплатят семье Татарского 1 млн руб., сообщил губернатор Александр Беглов. Тяжелораненые получат по 500 тыс. руб., другие пострадавшие — 250 тыс. руб.

Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.

Чем был известен Владлен Татарский

Настоящее имя Татарского — Максим Фомин, ему было 40 лет. Родился в Макеевке Донецкой области. Незадолго до Евромайдана на Украине был осужден за вооруженное ограбление, писала «Фонтанка», после начала боев в Донбассе вступил в ополчение с позывным Профессор. Псевдоним выбрал по имени главного героя книги Виктора Пелевина «Generation П». После начала военной операции вернулся в Донбасс военкором.

В прошлом сентябре, после церемонии подписания договора о включении в состав России новых регионов, опубликовал из Георгиевского зала Кремля видео со словами: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

На телеграм-канал Татарского подписаны более 500 тыс. человек. Автор публиковал в нем новости с мест боевых действий, прогнозы и собственную аналитику.

Что известно о подозреваемой в осуществлении взрыва Дарье Треповой

СПбГУ сообщил, что в 2019 году Трепова отчислилась из вуза. «Mash на Мойке» писал, что она выпустилась из лицея № 408 Пушкинского района, после чего поступила в этот вуз, но на пятом курсе ушла. Телеграм-канал также передавал, что девушка замужем за членом незарегистрированной либертарианской партии Дмитрием Рыловым, который находится за границей. Партия подтвердила, что тот находится за рубежом, «не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них».

В петербургском магазине Ambar Vintage, где раньше работала Трепова, охарактеризовали ее РБК как обычную девушку, отметив, что ничего особенного за ней не замечали. Трепова уволилась несколько месяцев назад, причины в магазине не знают. «Она работала там продавцом-консультантом, всегда помогала подобрать отличные вещи. Даша всегда создавала о себе очень приятное впечатление. Очень спокойная девушка», — рассказал ее знакомый.

Чем известен «Патриот-бар»

На странице во «ВКонтакте» бар позиционирует себя как заведение «для единомышленников» с дискуссионными вечерами каждую субботу и воскресенье. В частности, в августе прошлого года в заведении анонсировали «прямое включение военкора» с мест боевых действий. Портал «Родина на Неве» писал, что во время одного из вечеров аудитории показали интервью с Дмитрием Пучковым (Гоблин), а участники дискуссионного клуба осудили «либеральные элиты» в России.