На работе подозреваемой в убийстве Татарского рассказали о ней

Дарья Трепова (Фото: jj.ooee / VK)

Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, была спокойным и приятным человеком, сообщил РБК знакомый девушки.

«Я познакомился с Дашей в магазине Ambar Vintage на Гороховой. Это секонд-хенд верхней одежды и обуви. Она работала там продавцом-консультантом, всегда помогала подобрать отличные вещи. Даша всегда создавала о себе очень приятное впечатление. Очень спокойная девушка», — рассказал он.

В Ambar Vintage рассказали РБК, что девушка работала в магазине продавцом-консультантом. «Дарья <...> уволилась несколько месяцев назад — почему, не знаем. Ничего особенного за ней не замечали, обычная девушка», — сообщили в магазине.

Взрыв, в причастности к организации которого подозревают Трепову, произошел вечером 2 апреля в кафе «Патриот-бар», где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Участники встречи сообщали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку.

Одной из версий причин взрыва стал взрыв статуэтки, сообщал РБК источник в МВД и подтверждал источник, знакомый с ходом расследования. По состоянию на утро 3 апреля, при взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Трепову задержали, сообщал Следственный комитет. «Фонтанка» уточняла, что ее нашли на «заранее снятой квартире» в городе. До этого девушку объявили в розыск.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.