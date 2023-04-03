МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского

Дарью Трепову, имя которой фигурировало в публикациях в качестве подозреваемой по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, объявили в розыск. Девушка вручила статуэтку Татарскому, по одной из версий, фигурка затем взорвалась

Дарья Трепова (Фото: jj.ooee / VK)

МВД объявило в розыск Дарью Трепову 1997 года рождения, следует из базы данных ведомства. Источник РБК в МВД сообщил, что силовики проверяют все связи девушки, изучают биллинг и записи камер наружного наблюдения. Имя Треповой в качестве имени подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), погибшего накануне в Санкт-Петербурге в результате взрыва, ранее назвали собеседники «Интерфакса» и «Фонтанки».

По словам источника РБК, технические подразделения МВД проверяют данные о соединениях между абонентами. «Какие-то контакты удалось получить в результате обыска у друзей и родственников Треповой, какие-то при исследовании соцсетей», — сообщил собеседник РБК.

Также собеседник РБК сообщил, что полиция отрабатывала список участников антивоенной акции, прошедшей в феврале 2022 года в районе станции «Гостиный Двор» в Санкт-Петербурге. Трепова принимала участие в этой акции и получила десять суток ареста по административной статье.

Сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. Она могла не догадываться о том, что в статуэтке находится взрывчатое вещество. По информации источника, Дарья Трепова ранее переписывалась с Владленом Татарским и посещала мероприятия с его участием.

Вечером 2 апреля в петербургском баре «Патриот» на Университетской набережной проходил творческий вечер Татарского, во время которого в помещении произошел взрыв.

Участники встречи рассказывали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку. Через несколько минут статуэтка взорвалась. Источники РБК говорили, что взрыв произошел на высоте 60 см от пола и взрыв статуэтки — одна из версий, которую сейчас рассматривает следствие.

Взрывное устройство было мощностью от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский, говорил РБК источник в МВД. Военкор погиб, более 30 человек получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).

Позднее «Интерфакс» и 78.ру сообщили со ссылкой на источники, что Трепову задержали после обыска в квартире. Однако «Фонтанка» и Baza писали, что из квартиры вывели мать и отчима девушки, их увезли в отделение, а сама девушка задержана не была.

Официально правоохранительные органы не называли Трепову подозреваемой по этому делу.

Владлен Татарский освещал военную операцию на Украине. Его телеграм-канал насчитывает более 500 тыс. подписчиков.