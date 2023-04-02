Взрыв статуэтки – одна из версий гибели Владлена Татарского

Причастность неизвестной девушки к взрыву следствие тоже рассматривает как одну из версий, сказал источник РБК в МВД. Он добавил, что о готовящемся покушении на Татарского спецслужбы знали давно

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Взрыв статуэтки во время встречи в баре «Патриот» — одна из версий причин взрыва, во время которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом РБК сообщил источник в МВД и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

«То что взорвалась статуэтка — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола», — рассказал РБК источник в МВД о взрыве в кафе, во время которого погиб Владлен Татарский.

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«Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места где сидел Владлен Татарский. На место выехали следователи и оперативники ГУУР МВД России.

Источник в МВД рассказал, что на месте работают взрывотехники ФСБ. По предварительной версии, устройство было приведено в действие дистанционно. То что инициатором взрыва была девушка — это одна из версий. Не исключено, что за убийством стоят другие люди. «О проведении мероприятия было известно заранее», — говорит источник. Информация о том, что на Владлена Татарского готовится покушение, российским спецслужбам была известна давно. Он также был включен в базу данных «Миротворец»

Сотрудники уголовного розыска исследуют записи камер наружного видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях. В первую очередь устанавливаются личности всех людей вышедших из кафе перед взрывом и сразу после него.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. По последним данным, пострадали 19 человек. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК (Убийство).

«РИА Новости» и «Фонтанка» писали, что бомбу на мероприятие с Татарским принесла неизвестная девушка. Она вручила военкору коробку со статуэткой в качестве подарка и села в зале.