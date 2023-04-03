Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Литва приостановила пропуск грузовиков из Калининградской области Бизнес, 02:59
В постпредстве раскритиковали реакцию ЕС на председательство в СБ ООН Политика, 02:43
В Москве открыли горячую линию для желающих пойти на службу по контракту Политика, 02:23
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 02:00 Политика, 02:02
Псаки призвала демократов не радоваться из-за обвинения Трампу Политика, 02:01
В МИД Италии сообщили о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 01:59
В УПЦ сообщили о госпитализации одного из танцевавших у Киевской лавры Политика, 01:23
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский Общество, 01:19 
Как менялась доля просроченной задолженности в банках России. Инфографика Финансы, 01:07
МИД назвал захват Киево-Печерской лавры безнравственным актом Политика, 00:47
Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска Политика, 00:41
Эрдоган «закрыл двери» для посла США в Анкаре Политика, 00:22
Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах Политика, 00:07
Петербург и Москва вошли в топ-10 городов по снижению цены жилья в марте Недвижимость, 00:02
Гибель военкора Татарского ,  
0 

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 02:00

При взрыве в петербургском кафе погиб военкор Владлен Татарский. В 2014 году он вступил в ополчение Донбасса, после начала военной операции он вернулся в Донбасс. РБК собрал главное о взрыве в Санкт-Петербурге

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 02:00
Video

Что известно о взрыве в Петербурге

  • При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский.
  • Также при взрыве пострадали 16 человек, сообщило в 19:30 городское управление МВД. Позднее СК сообщил о 19 пострадавших, в 20:30 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о 25 пострадавших, из которых 19 человек были доставлены в больницы. Позднее Минздрав сообщил, что число пострадавших выросло до 30.
  • По данным «Фонтанки», среди раненых 14-летняя девочка. У нее сотрясение мозга и осколочные ранения лица, подростку прооперировали глаз.
  • Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной, там проходила творческая встреча с военкором. В телеграм-канале «Кибер фронт Z» отмечается, что помещение было арендовано активистами, а принятых мер безопасности оказалось недостаточно: «Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание».

  • Фото: Яндекс Карты
    Фото: Яндекс Карты

Реакция правоохранительных органов и первые версии

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 02:00

  • Как пишет «112», встреча началась в 17:00, в 18:10 одна из посетительниц встречи подарила Татарскому статуэтку, в ней могла быть спрятана взрывчатка. Взрыв произошел, когда статуэтка находилась у Татарского в руках, девушка скрылась с места происшествия, ее разыскивают.
Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу
Что такое «легальная дискриминация» и о чем не стоит писать в вакансиях
Как падение цен на газ скажется на мировой экономике
Что значит для экономики России партнерство с Китаем
  • По данным «РИА Новости», Татарский знал подарившую статуэтку девушку, она неоднократно передавала ему открытки на встречах, в этот раз предмет осматривали перед тем, как передать блогеру.
  • «То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — рассказали источники РБК.
  • По подозрению в убийстве Татарского вечером 2 апреля была задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. 78.ru со ссылкой на источник передает, что в квартиру Треповой зашли ОМОН и сотрудники ФСБ; по данным «Фонтанки», оттуда вывели мать и отчим девушки, их доставили в отделение. Позднее Baza сообщила, что сама Трепова пока не задержана, ее продолжают искать.
  • Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский.

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 02:00

  • Российским спецслужбам давно было известно, что на Татарского готовится покушение, говорит источник РБК в полиции.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв в кафе, при котором погиб Владлен Татарский, «внутренним терроризмом».
  • Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). В правоохранительных органах сообщили RT, что произошедшее предварительно рассматривают как теракт.

Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский
Фотогалерея 

Чем был известен Владлен Татарский

Настоящее имя Татарского — Максим Фомин, ему было 40 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. Незадолго до Евромайдана на Украине он был осужден за вооруженное ограбление, писала «Фонтанка», после начала боев в Донбассе он вступил в ополчение с позывным Профессор. Псевдоним он выбрал по имени главного героя книги Виктора Пелевина «Generation П». После начала военной операции он вернулся в Донбасс военкором.

В прошлом сентябре после церемонии подписания договора о включении в состав России новых регионов Татарский опубликовал из Георгиевского зала Кремля видео со словами: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

На его телеграм-канал подписаны более 500 тыс. человек, в нем он публиковал новости с мест боевых действий, прогнозы и собственную аналитику.

Чем известен «Патриот-бар»

На странице во «ВКонтакте» бар позиционирует себя как заведение «для единомышленников» с дискуссионными вечерами каждую субботу и воскресенье. В частности, в августе прошлого года в заведении анонсировали «прямое включение военкора» с мест боевых действий. Портал «Родина на Неве» писал, что во время одного из вечеров аудитории показали интервью с Дмитрием Пучковым (Гоблин), а участники дискуссионного клуба осудили «либеральные элиты» в России.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владлен Татарский взрыв Санкт-Петербург
Материалы по теме
СК завел дело об убийстве после гибели Татарского в кафе в Петербурге
Общество
Гибель Владлена Татарского из-за взрыва в кафе. Спецэфир телеканала РБК
Политика
Беглов взял на контроль помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter