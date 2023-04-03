Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 02:00

При взрыве в петербургском кафе погиб военкор Владлен Татарский. В 2014 году он вступил в ополчение Донбасса, после начала военной операции он вернулся в Донбасс. РБК собрал главное о взрыве в Санкт-Петербурге

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Что известно о взрыве в Петербурге

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский.

Также при взрыве пострадали 16 человек, сообщило в 19:30 городское управление МВД. Позднее СК сообщил о 19 пострадавших, в 20:30 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о 25 пострадавших, из которых 19 человек были доставлены в больницы. Позднее Минздрав сообщил, что число пострадавших выросло до 30.

городское управление МВД. Позднее СК сообщил о 19 пострадавших, в 20:30 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о 25 пострадавших, из которых 19 человек были доставлены в больницы. Позднее Минздрав сообщил, что число пострадавших выросло до 30. По данным «Фонтанки», среди раненых 14-летняя девочка. У нее сотрясение мозга и осколочные ранения лица, подростку прооперировали глаз.

Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной, там проходила творческая встреча с военкором. В телеграм-канале «Кибер фронт Z» отмечается, что помещение было арендовано активистами, а принятых мер безопасности оказалось недостаточно: «Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание».

Фото: Яндекс Карты

Реакция правоохранительных органов и первые версии

Как пишет «112», встреча началась в 17:00, в 18:10 одна из посетительниц встречи подарила Татарскому статуэтку, в ней могла быть спрятана взрывчатка. Взрыв произошел, когда статуэтка находилась у Татарского в руках, девушка скрылась с места происшествия, ее разыскивают.

По данным «РИА Новости», Татарский знал подарившую статуэтку девушку, она неоднократно передавала ему открытки на встречах, в этот раз предмет осматривали перед тем, как передать блогеру.

«То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — рассказали источники РБК.

По подозрению в убийстве Татарского вечером 2 апреля была задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. 78.ru со ссылкой на источник передает, что в квартиру Треповой зашли ОМОН и сотрудники ФСБ; по данным «Фонтанки», оттуда вывели мать и отчим девушки, их доставили в отделение. Позднее Baza сообщила, что сама Трепова пока не задержана, ее продолжают искать.

Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский.

Российским спецслужбам давно было известно, что на Татарского готовится покушение, говорит источник РБК в полиции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв в кафе, при котором погиб Владлен Татарский, «внутренним терроризмом».

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). В правоохранительных органах сообщили RT, что произошедшее предварительно рассматривают как теракт.

Чем был известен Владлен Татарский

Настоящее имя Татарского — Максим Фомин, ему было 40 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. Незадолго до Евромайдана на Украине он был осужден за вооруженное ограбление, писала «Фонтанка», после начала боев в Донбассе он вступил в ополчение с позывным Профессор. Псевдоним он выбрал по имени главного героя книги Виктора Пелевина «Generation П». После начала военной операции он вернулся в Донбасс военкором.

В прошлом сентябре после церемонии подписания договора о включении в состав России новых регионов Татарский опубликовал из Георгиевского зала Кремля видео со словами: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

На его телеграм-канал подписаны более 500 тыс. человек, в нем он публиковал новости с мест боевых действий, прогнозы и собственную аналитику.

Чем известен «Патриот-бар»

На странице во «ВКонтакте» бар позиционирует себя как заведение «для единомышленников» с дискуссионными вечерами каждую субботу и воскресенье. В частности, в августе прошлого года в заведении анонсировали «прямое включение военкора» с мест боевых действий. Портал «Родина на Неве» писал, что во время одного из вечеров аудитории показали интервью с Дмитрием Пучковым (Гоблин), а участники дискуссионного клуба осудили «либеральные элиты» в России.