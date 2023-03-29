Посольство обвинило США в препятствовании расследованию о Nord Stream

США пытаются мешать проводить расследования случившегося с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», заявили в российском посольстве в этой стране.

Посольство прокомментировало заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США не требуется начинать свое расследование подрывов «Северных потоков», поскольку президент Джо Байден доверяет трем независимым европейским расследованиям, которые ведут Швеция, Дания и Германия.

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии. «Спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века», — говорится в комментарии посольства.

В тексте уточняется, что в американском информационном пространстве «тотально замалчивается проблема» колоссального ущерба для окружающей среды из-за подрывов «Северных потоков». В посольстве напомнили о «сотнях тысяч боеприпасов» с отравляющими веществами, которые затоплены на дне Балтийского моря после Второй мировой войны, в том числе и рядом с Данией, где произошел взрыв на магистралях.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о подрыве газопроводов, в которой утверждает, ссылаясь на единственный анонимный источник, что взрыв был организован США при содействии Норвегии. Вашингтон отрицает свою причастность к инциденту.

27 марта в Совете Безопасности ООН прошло заседание, на котором рассматривалась российская резолюция о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. Из 15 стран документ поддержали лишь три — Китай, Россия и Бразилия, другие 12 воздержались. В Кремле заявили, что Россия с сожалением отнеслась к этому решению. «Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент Владимир Путин возложил ответственность за инцидент на «аглосаксов», которым нарушение работы газопроводов были выгодны. США и Великобритания отрицают причастность к взрывам.