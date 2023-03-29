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Белый дом не увидел необходимости расследовать подрыв Nord Stream в США

Кирби: США доверяют европейским странам в расследовании подрыва Nord Stream

Президент США Джо Байден не давал поручения начать расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Есть три независимых односторонних расследования в трех европейских странах. И у президента [Байдена] есть полная уверенность в том, что эти расследования будут настолько тщательными, насколько это возможно», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Он отметил, что США дождутся завершения расследований, которые ведут Швеция, Дания и Германия, и посмотрят на результаты. «Три независимые европейские расследования должны помочь нам лучше понять, что случилось», — добавил Кирби. 

27 марта прошло заседание Совбеза ООН, на котором была рассмотрена российская резолюция о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. Документ поддержали три страны (Китай, Бразилия и Россия), 12 государств воздержались, голосовавших против не было. Для принятия резолюция должна была набрать девять из 15 голосов.

Как заявили в Кремле, Россия с сожалением отнеслась к решению Совбеза ООН, однако Россия не позволит «замотать расследование». «Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент Владимир Путин возложил ответственность за инцидент на «аглосаксов», которым нарушение работы газопроводов были выгодны. США и Великобритания отрицают причастность к взрывам.

Теги
Северный поток Северный поток 2 Джон Кирби Белый дом
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