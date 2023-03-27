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Небензя прокомментировал поговоркой голосование СБ ООН по Nord Stream

Небензя: непринятие резолюции увеличило подозрения о виновных во взрывах на Nord Stream

Подозрения о виновных во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» усиливаются после непринятия в Совете Безопасности ООН российской резолюции с призывом начать международное расследование диверсий. Такое мнение высказал постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

«Думаю, что после сегодняшнего голосования подозрения в том, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках», только увеличиваются», — сказал Небензя после того, 12 стран не поддержали резолюцию.

По словам дипломата, США и их союзники пытаются замести следы и делают «все, чтобы избежать запуска объективного международного расследования». Чем больше появлялось доказательств причастности Вашингтона и его союзников по НАТО к диверсиям, тем сильнее западные страны выступали против международного расследования, утверждает Небензя.

Российскую резолюцию в СБ ООН не приняли: документ поддержали лишь три страны (Россия, Китай и Бразилия), 12 государств, в том числе Великобритания, Франция и США, воздержались, против не проголосовал никто. Объясняя решение не поддержать документ, представитель США в ООН назвал резолюцию попыткой дискредитировать работу идущих национальных расследований и нанести ущерб любым выводам, которые не соответствуют «предопределенному и политическому нарративу России».

Небензя в ответ спросил, что в российской резолюции представитель США обнаружил предопределенного. «У нас, как известно, есть такая поговорка «На воре и шапка горит», — сказал он. Дипломат добавил, что Москва сделает для себя «нужные выводы», и выразил уверенность, что все причастные к диверсиям будут выявлены.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов.

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Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Расследованием взрывов занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих водах произошли взрывы. В Москве неоднократно высказывали сомнения в прозрачности и объективности расследований и критиковали решение западных стран не допускать Россию к расследованию.

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Совбез ООН Совет безопасности ООН Василий Небензя резолюция
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