Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Совбез ООН не принял резолюцию России о комиссии по «Северным потокам»

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Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток».

Документ на заседании поддержали три страны (Россия, Китай и Бразилия), 12 государств, в том числе Франция, Великобритания и Япония, воздержались, проголосовавших против нет. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов из 15.

Резолюцию сформировала Россия, ранее ее поддержали Китай, Белоруссия, Венесуэла, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Документ призывал создать под эгидой ООН международную независимую комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Свое расследование инцидентов на газопроводе проводят Германия, Дания и Швеция. Как заявил на заседании СБ ООН по российской резолюции постоянный представитель России Василий Небензя, у Москвы есть «серьезные — и весьма обоснованные — сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований». «Они [европейские страны], к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами — в частности, с нашей страной как одной из наиболее пострадавших — в целях всестороннего прояснения обстоятельств этого преступления», — сказал Небензя.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопровода. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.