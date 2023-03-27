Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 16:40
«Дочку» ВТБ в Европе ликвидируют с 1 апреля Финансы, 22:52
МИД назвал неадекватной реакцию Запада на размещение оружия в Белоруссии Политика, 22:36
Совбез ООН не принял резолюцию России о комиссии по «Северным потокам» Политика, 22:32
Всемирный банк допустил «потерянное десятилетие» в мировой экономике Экономика, 22:09
Охрана Зеленского запретила ему брать шоколад у британского журналиста Политика, 22:05
Умер снявшийся в фильме «Раба любви» актер Михаил Чигарёв Общество, 21:45
Действующий чемпион КХЛ в третий раз проиграл «Локомотиву» в плей-офф Спорт, 21:45
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Times узнала о согласии принцессы Уэльской наградить россиян на Уимблдоне Спорт, 21:41
Walt Disney начала первый этап увольнения 7 тыс. сотрудников Бизнес, 21:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Арестович заявил о ключевой роли дальнобойных систем для контрнаступления Политика, 21:02
Весь транспорт остановился в Германии из-за забастовки. Видео Экономика, 21:01
Шольц подтвердил получение Украиной 18 танков Leopard из Германии Политика, 20:53
Кравцов назвал ключевую идею нового учебника по обществознанию Общество, 20:52
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Совбез ООН не принял резолюцию России о комиссии по «Северным потокам»

Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию взрывов на «Северных потоках»
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток».

Документ на заседании поддержали три страны (Россия, Китай и Бразилия), 12 государств, в том числе Франция, Великобритания и Япония, воздержались, проголосовавших против нет. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов из 15.

Резолюцию сформировала Россия, ранее ее поддержали Китай, Белоруссия, Венесуэла, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Документ призывал создать под эгидой ООН международную независимую комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Свое расследование инцидентов на газопроводе проводят Германия, Дания и Швеция. Как заявил на заседании СБ ООН по российской резолюции постоянный представитель России Василий Небензя, у Москвы есть «серьезные — и весьма обоснованные — сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований». «Они [европейские страны], к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами — в частности, с нашей страной как одной из наиболее пострадавших — в целях всестороннего прояснения обстоятельств этого преступления», — сказал Небензя.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопровода. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Читайте на РБК Pro
Мастер сделки: эффективные техники для успешных переговоров
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Почему у вас не получается ладить с подчиненными: семь причин
Основатель Shazam: «Первую прибыль мы получили спустя 17 лет»
Теги
Совбез ООН Совет безопасности ООН Северный поток Nord Stream Василий Небензя резолюция
Материалы по теме
Путин согласился с выводами Херша по подрыву «Северных потоков»
Политика
Херш заявил, что план США взорвать «Северные потоки» появился в 2021 году
Политика
Times узнал о кораблях Дании и Швеции у «Северных потоков» до взрывов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter