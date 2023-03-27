Ульянов назвал условие для введения «режима защиты» на Запорожской АЭС

Михаил Ульянов (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

«Режим защиты» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может вступить в силу сразу после того, как Киев поддержит эту инициативу МАГАТЭ и подтвердит «готовность отказаться от нападений» на станцию. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Как скоро это произойдет и произойдет ли вообще, зависит от украинской стороны», — сказал он.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в конце февраля 2022 года. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. После этого президент Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».

С начала российской военной операции станция неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняли в этом друг друга. Стороны начали переговоры о создании демилитаризованной зоны около станции при посредничестве МАГАТЭ. 23 марта глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что переговоры идут уже восемь месяцев. Он уточнил, что идея создания демилитаризованной зоны больше не рассматривается, текущая цель — не допустить атаки на АЭС.

Глава МИД России Сергей Лавров в начале месяца говорил, что соглашение по созданию демилитаризованной зоны у Запорожской АЭС было близко к заключению, однако украинские власти в последний момент заблокировали его.

В интервью Ульянов коснулся также темы диалога с США по вопросам стратегической безопасности. На вопрос о том, есть ли предпосылки для возобновления этой дискуссии, Ульянов ответил отрицательно. По его словам, «бизнес как всегда» в делах стратегической значимости невозможен, так как Соединенные Штаты поставили Западу задачу нанести «стратегическое поражение» Москве. Для возобновления диалога о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон должен отказаться «от враждебной политики в отношении России», подчеркнул дипломат.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ, так как Соединенные Штаты и НАТО требуют выполнять условия ДСНВ, но одновременно стремятся нанести России «стратегическое поражение», а Вашингтон отклоняет заявки Москвы на инспекции в соответствии с соглашением. В МИДе при этом пообещали, что Россия продолжит соблюдать ограничения и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пусках баллистических ракет. Президент США Джо Байден счел решение российского руководства ошибочным, а Госдепартамент — безответственным.