Ульянов назвал условие для введения «режима защиты» на Запорожской АЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Ненавидим понедельники вместе: о чем говорит новый тренд на рынке труда Pro, 10:52
Каким получился премиум-проект Dream Towers на Нагатинском полуострове Стиль, 10:47
Патрушев назвал НАТО стороной конфликта на Украине Политика, 10:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:43
Российский новичок стал вторым по числу передач в «Ванкувере» за 40 лет Спорт, 10:41
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 10:39
В МИДе исключили выход России из ВТО Политика, 10:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Протесты в Израиле из-за плана судебной реформы Нетаньяху. Фоторепортаж Общество, 10:37 
Китайские банки начали предлагать услуги криптовалютным фирмам в Гонконге Крипто, 10:36
«Газпром» снова увеличил прокачку газа через Украину Экономика, 10:26
В парламент Казахстана прошли шесть из семи партий Политика, 10:25
Здание колледжа в Мелитополе повредило при обстреле Политика, 10:21
Эксперты назвали районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки Недвижимость, 10:21
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 10:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Ульянов назвал условие для введения «режима защиты» на Запорожской АЭС

Постпред России Ульянов: «режим защиты» на ЗАЭС зависит от решения Киева
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

«Режим защиты» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может вступить в силу сразу после того, как Киев поддержит эту инициативу МАГАТЭ и подтвердит «готовность отказаться от нападений» на станцию. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Как скоро это произойдет и произойдет ли вообще, зависит от украинской стороны», — сказал он.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в конце февраля 2022 года. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. После этого президент Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».

С начала российской военной операции станция неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняли в этом друг друга. Стороны начали переговоры о создании демилитаризованной зоны около станции при посредничестве МАГАТЭ. 23 марта глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что переговоры идут уже восемь месяцев. Он уточнил, что идея создания демилитаризованной зоны больше не рассматривается, текущая цель — не допустить атаки на АЭС.

Глава МИД России Сергей Лавров в начале месяца говорил, что соглашение по созданию демилитаризованной зоны у Запорожской АЭС было близко к заключению, однако украинские власти в последний момент заблокировали его.

В интервью Ульянов коснулся также темы диалога с США по вопросам стратегической безопасности. На вопрос о том, есть ли предпосылки для возобновления этой дискуссии, Ульянов ответил отрицательно. По его словам, «бизнес как всегда» в делах стратегической значимости невозможен, так как Соединенные Штаты поставили Западу задачу нанести «стратегическое поражение» Москве. Для возобновления диалога о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон должен отказаться «от враждебной политики в отношении России», подчеркнул дипломат.

Читайте на РБК Pro
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
Может ли матча заменить антидепрессанты

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ, так как Соединенные Штаты и НАТО требуют выполнять условия ДСНВ, но одновременно стремятся нанести России «стратегическое поражение», а Вашингтон отклоняет заявки Москвы на инспекции в соответствии с соглашением. В МИДе при этом пообещали, что Россия продолжит соблюдать ограничения и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пусках баллистических ракет. Президент США Джо Байден счел решение российского руководства ошибочным, а Госдепартамент — безответственным.

Теги
Михаил Ульянов США МАГАТЭ Запорожская АЭС Украина Запорожская область
Материалы по теме
Ульянов опроверг коллективное заявление в МАГАТЭ о действиях против ЗАЭС
Политика
Постпред России назвал условие для обсуждения договора о ядерных ракетах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter