Постпред России назвал условие для обсуждения договора о ядерных ракетах

Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Предпосылки к обсуждению возврата России к участию в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут, если Соединенные Штаты откажутся от враждебной политики в отношении Москвы. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты отказались от враждебной политики по отношению к Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки к разговору о ДСНВ», — сказал Ульянов. Он назвал это требование оправданным.

О приостановке Россией участия в ДСНВ 21 февраля объявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия приостанавливает участие в договоре, но не выходит из него. Решение глава государства объяснил тем, что Соединенные Штаты и НАТО требуют выполнять условия ДСНВ, но одновременно стремятся нанести России «стратегическое поражение». Американские власти отклоняют заявки Москвы на предусмотренные договором инспекции, говорил президент. В МИДе пообещали, что Россия продолжит соблюдать ограничения и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пусках баллистических ракет.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, а Госдеп — безответственным. Американское дипведомство сочло приостановку участия Москвы в договоре «юридически некорректной» и заявило, что российская сторона остается связанной его условиями. Замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ объяснил, что страна приостановила участие в соглашении в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года из-за существенных нарушений со стороны США.

Россия должна вновь начать исполнять положения договора, чтобы Вашингтон и Москва начали переговоры о его продлении, заявили в Госдепартаменте. Срок действия текущего договора истекает в феврале 2026 года. Рябков, в свою очередь, отмечал, что возврат к исполнению договора и сотрудничество в области контроля над вооружениями сейчас невозможны, так как Запад ведет против России «тотальную гибридную войну». Сначала США должны предпринять усилия по общей деэскалации и созданию условий для возобновления полноформатного функционирования соглашения, подчеркивали в МИД России.