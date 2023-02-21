МИД назвал условия возвращения к договору о ядерных ракетах

Вид на здание МИД РФ (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях «обратимо» и для возвращения к нему США должны предпринять усилия для общей деэскалации и создания условий возобновления полноформатного функционирования договора, говорится в заявлении российского МИДа.

«Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», – заявили в ведомстве.

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