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Лавров заявил о блокировке Киевом соглашения о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Лавров: договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС была близка, но Киев ее заблокировал
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: РИА Новости)

Договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была близка к заключению, но Киев ее заблокировал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Гендиректор Медународного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси несколько месяцев продвигает договоренность о создании вокруг ЗАЭС зоны ядерной безопасности, напомнил Лавров.

«Мы активно сотрудничали с генеральным директором [МАГАТЭ] договоренность была близка, но Киев ее заблокировал, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и насчет демилитаризации так называемой», — сказал Лавров.

Он отметил, что в ходе недавнего визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявления о сделке по вывозу украинского зерна и российских удобрений, связав ее с обменом военнопленными и необходимостью «демилитаризации Запорожской атомной электростанции».

Лавров подчеркнул, что ни о какой демилитаризации станции никто, кроме Украины, не говорил. Он выразил сожаление, что генсек ООН «подписался именно под односторонними украинскими требованиями», хотя по уставу организации как международный чиновник он должен занимать нейтральную позицию.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с конца февраля прошлого года. После включения Запорожской области в состав России в сентябре президент России Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность.

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АЭС множество раз обстреливали, Москва и Киев обвиняли в атаках друг друга. Глава МАГАТЭ неоднократно призывал создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить возможную аварию. Гросси при этом подчеркивал, что вывод вооружений со станции должен стать частью будущего соглашения. По его словам, Россия «не против соглашения и принципа защиты станции».

Он говорил, что рассчитывал достичь соглашения до конца прошлого года, но сделать это не удалось. Киев настаивает на «полной демилитаризации» станции и передаче ее под контроль украинского «Энергоатома».

МИД России, в свою очередь, исключал передачу контроля над ЗАЭС третьей стороне, даже если зона безопасности все же будет создана.

Лавров заявил о блокировке Киевом соглашения о защитной зоне вокруг ЗАЭС
Лавров заявил о блокировке Киевом соглашения о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Теги
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