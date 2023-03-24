Nord Stream принял приглашение Дании поднять объект у «Северных потоков»

В Дании сообщили о согласии Nord Stream принять участие в операции у «Северного потока-2»

Фото неопознанного объекта у «Северного потока-2» власти Дании опубликовали накануне. В Кремле позитивно оценили решение Копенгагена привлечь оператора газопровода к операции по поднятию этого предмета

Обнаруженный неопознанный объект (Фото: Министерство обороны Дании)

Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — приняла приглашение Датского энергетического агентства (Energistyrelsen) принять участие в операции по подъему объекта, обнаруженного около газопровода в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Nord Stream 2 AG компания сегодня проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что она принимает приглашение принять участие в операции по подъему обнаруженного объекта вблизи газопровода «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

Об обнаружении неопознанного объекта агентство сообщило накануне, 23 марта. Высота предмета составляет 40 см, диаметр — 10 см. В датском ведомстве не исключили, что речь идет о морском дымовом буе. Поучаствовать в операции по подъему объекта, помимо Nord Stream 2, агентство также пригласило Минобороны Дании.

Решение Дании привлечь оператора «Северного потока-2» к операции в Кремле оценили позитивно. «Обнаруженный объект находится рядом со швом труб, а шов — это наиболее уязвимый участок трубопровода. <...> Важно определить, имеет ли этот объект отношение к террористическому акту», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин в середине марта тоже заявлял, что близ «Северных потоков» находится неопознанный объект. По его словам, «Газпром» получил разрешение у датских властей изучить место взрыва, но этим не ограничился и провел исследование другой территории. «На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — сообщил глава государства.

Путин заявил, что, по оценке специалистов, «столбик» может быть антенной для приема сигнала, который бы привел в действие взрывное устройство, заложенное под трубопровод. Россия хочет получить разрешение от Копенгагена на обследование объекта — самостоятельно, при участии Дании или в составе международной группы экспертов, сказал президент.

Взрывы на участках «Северных потоков» в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Путин обвинял в их организации «англосаксов». США и Британия свою причастность к произошедшему опровергали.

В начале марта о предполагаемом участии во взрывах неких украинцев написали The New York Times и Die Zeit. Киев заявил о своей непричастности к атаке на газопроводы. В Кремле заявили, что в версию об украинском следе верится с трудом.