Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
«Флант» — о причинах популярности open source и ситуации на рынке РБК+, 18:47
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 18:45
Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев в 2023 году Политика, 18:42
Генерала ФТС арестовали по делу о взятке Политика, 18:25
Арест До Квона и эирдроп Arbitrum. Главные события недели Крипто, 18:20
Марк Цукерберг стал многодетным отцом Life, 18:18
Reuters: Animoca Brands снизила сумму сбора средств для Web3 до $800 млн Крипто, 18:15
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Минкультуры объяснило, почему на спектакль во МХАТе не пустили 75 человек Общество, 18:15
В Кремле обсудили отставку губернатора Омской области Политика, 18:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Тренер рассказала об успехах Косторной в парном катании Спорт, 18:13
Минпромторг счел разумной передачу Leroy Merlin российскому менеджменту Бизнес, 18:12
МВД объявило в розыск политолога Галлямова Политика, 18:11
Минобороны Абхазии сообщило о проведении учений с российской армией Политика, 18:05
Политика ,  
0 

Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев в 2023 году

Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев к туристическому сезону

Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев в 2023 году
Video

Ереван и Анкара договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран до начала туристического сезона. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на внеочередном заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, передает «Новости — Армения».

«С этой целью Ереван сейчас проводит активные работы. Сухопутный контрольно-пропускной пункт Маргара, расположенный на армяно-турецкой границе, был задействован впервые за 30 лет в феврале этого года. Тогда Армения направила в пострадавшие от землетрясения районы Турции гуманитарную помощь и спасателей», — рассказал Мирзоян.

Границы между странами были закрыты с 1993 года. Разногласия связаны в том числе с вопросом признания геноцида армян в Османской империи и поддержкой современной Турцией Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

В 2018 году премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. При этом он подчеркнул, что Ереван продолжит добиваться международного признания геноцида армян.

В конце 2021 года стороны решили назначить специальных представителей по нормализации отношений, а в феврале 2022-го возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. В марте 2022 года Мирзоян и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу положительно оценили процесс урегулирования отношений между странами. Мирзоян тогда же заявил, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу.

Читайте на РБК Pro
Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать
«Костяшки домино падают»: повторится ли в США сценарий 2008 года
Бизнес режет капзатраты. Как это повлияет на экономику — The Economist
Может ли матча заменить антидепрессанты

В июле прошлого года страны договорились «в кратчайшие сроки» открыть сухопутные границы для иностранцев, а также наладить прямые грузовые авиаперевозки. Газета Habertürk писала, что их начали осуществлять с 1 января текущего года.

В феврале после серии землетрясений в Турции Мирзоян, находясь с визитом в Анкаре, заявил о готовности к установлению дипотношений между странами. Чавушоглу подтвердил, что стороны договорились «ускорить меры по нормализации отношений».

Теги
Армения Турция граница
Материалы по теме
Турция и Армения заявили о готовности к примирению
Политика
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах
Политика
Турция предложила открыть «коридор воссоединения» для России и Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter