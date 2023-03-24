Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев к туристическому сезону

Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев в 2023 году

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Ереван и Анкара договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран до начала туристического сезона. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на внеочередном заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, передает «Новости — Армения».

«С этой целью Ереван сейчас проводит активные работы. Сухопутный контрольно-пропускной пункт Маргара, расположенный на армяно-турецкой границе, был задействован впервые за 30 лет в феврале этого года. Тогда Армения направила в пострадавшие от землетрясения районы Турции гуманитарную помощь и спасателей», — рассказал Мирзоян.

Границы между странами были закрыты с 1993 года. Разногласия связаны в том числе с вопросом признания геноцида армян в Османской империи и поддержкой современной Турцией Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

В 2018 году премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. При этом он подчеркнул, что Ереван продолжит добиваться международного признания геноцида армян.

В конце 2021 года стороны решили назначить специальных представителей по нормализации отношений, а в феврале 2022-го возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. В марте 2022 года Мирзоян и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу положительно оценили процесс урегулирования отношений между странами. Мирзоян тогда же заявил, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу.

В июле прошлого года страны договорились «в кратчайшие сроки» открыть сухопутные границы для иностранцев, а также наладить прямые грузовые авиаперевозки. Газета Habertürk писала, что их начали осуществлять с 1 января текущего года.

В феврале после серии землетрясений в Турции Мирзоян, находясь с визитом в Анкаре, заявил о готовности к установлению дипотношений между странами. Чавушоглу подтвердил, что стороны договорились «ускорить меры по нормализации отношений».