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Haberturk узнал о соглашении Турции и Армении по прямым авиаперевозкам

Haberturk: Турция и Армения договорились о прямых грузовых авиаперевозках с 2023 года
Прямые грузовые авиаперевозки между Турцией и Арменией возможны с начала 2023 года, соглашение было достигнуто в результате переговоров спецпредставителей стран, пишет Habertürk со ссылкой на источники

С 1 января 2023 года между Турцией и Арменией стали возможны прямые грузовые авиаперевозки, пишет газета Habertürk со ссылкой на данные дипломатические источники.

Соглашение между сторонами было достигнуто в результате переговоров спецпредставителей. Собеседники газеты сообщили, что об этом решении Министерство торговли Турции проинформировало ассоциацию турецких экспортеров.

С 1993 года между Турцией и Армении были закрыты границы. Разногласия были связаны в том числе с вопросом признания геноцида армян в Османской империи и поддержкой современной Турцией Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

В конце 2021 года Анкара и Ереван назначили спецпредставителей по нормализации отношений. С февраля 2022 года страны возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом.

В середине марта того же года главы МИД двух стран положительно оценили процесс урегулирования, армянский министр Арарат Мирзоян заявил о готовности установить дипотношения с Турцией. Летом Ереван и Анкара договорились открыть сухопутные границы для граждан третьих стран, а также наладить прямые авиаперевозки грузов.

Осенью 2022 года в Праге прошли первые очные переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Турецкий лидер заявил, что встреча прошла «в позитивной атмосфере» и он верит в нормализацию отношений двух стран.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Турция Армения полеты грузовые перевозки авиация
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