Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс.

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Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 50 096. Об этом заявил президент турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Юнус Сезер, передает телеканал TRT Haber. Ранее сообщалось о 48 тыс. погибших.

Число раненых в результате катастрофы составило 107 204. По словам Сезера, более 35 тыс. спасателей работали в регионе после землетрясений.

6 февраля в Турции произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия более слабых подземных толчков. Ущерб от стихийного бедствия превысил $100 млрд.

В конце февраля в Турции начались расследования в отношении причастных к обрушению зданий. Арестованы более 200 человек, задержали почти 1 тыс. Эксперты отмечали, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов.