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Военная операция на Украине ,  
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Турция предложила открыть «коридор воссоединения» для России и Украины

Омбудсмен Турции: предлагаем открыть гуманитарный коридор для России и Украины
Турция рассчитывает, что поможет Москве и Киеву организовать «коридор воссоединения» для решения гуманитарных вопросов и обмена пленными. Утром обмудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что встречалась со своим украинским коллегой
Шереф Малкоч
Шереф Малкоч (Фото: ombudsman.gov.tr)

Турция хотела бы выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной по еще одному вопросу и добиться открытия гуманитарного коридора между двумя странами для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, передает телеканал A Haber.

Этот вопрос, по его словам, будет обсуждаться на международной встрече омбудсменов, которая проходит 11 и 12 января в Анкаре.

«Мы будем вести переговоры в течение двух дней, будем прилагать совместные усилия. Мы постараемся составить «дорожную карту» по правам детей, правам человека, обмену ранеными и пленными на третьем совещании омбудсменов Турция — Россия — Украина. Надеемся, что это произойдет; важно, чтобы договоренности были не на бумаге, а воплощались в жизнь. У нас также есть намерение открыть «коридор воссоединения» (по аналогии с «зерновым коридором». — РБК)», — сказал Малкоч.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила ранее, что 12–14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции и обсудить взаимное возвращение гражданских, которые проходят по уголовным делам в обеих странах. 11 января она сообщила в телеграм-канале, что встреча состоялась, в частности обсуждались «вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран».

О том, что такие переговоры готовятся, Москалькова говорила еще в декабре. Тогда она поясняла, что речь идет об обмене тех, кто привлечен к уголовной ответственности на Украине за пророссийские взгляды. В ответ киевская сторона предоставила список украинских граждан, против которых были возбуждены уголовные дела в России.

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Турция сыграла роль посредника в переговорах России и Украины в марте прошлого года. В июле Анкара вновь выступила посредником при организации соглашения с ООН о вывозе зерна из заблокированных украинских портов.

Июльское соглашение получило название «зерновая сделка», при этом Россия и Украина заключали ее по отдельности: каждая подписала подобное соглашение с Турцией и ООН. Кроме того, Турция помогала организовать эвакуацию военных националистических батальонов с «Азовстали».

Россия и Украина проводят регулярные обмены пленными. Первый в этом году состоялся 8 января: освобождены 50 российских военных. В декабре, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, из украинского плена были возвращены 200 российских военнослужащих.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Турция омбудсмен Военная операция на Украине
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