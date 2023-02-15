Турция и Армения заявили о готовности к примирению

Министр иностранных дел Армении посетил Анкару, где встретился с турецким коллегой и армянскими спасателями, работающими в Турции. Стороны заявили о стремлении к нормализации отношений, но эксперты не ожидают прорыва

Арарат Мирзоян и Мевлют Чавушоглу (Фото: Necati Savas / EPA / ТАСС)

Как стихийное бедствие открыло границу

15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл в Анкару и встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Визит прошел спустя десять дней после землетрясения, которое привело к серьезным разрушениям и множеству жертв в Турции и Сирии (к вечеру 14 февраля общее число погибших оценивали в 41 тыс. человек). Бедствие и стало поводом для поездки Мирзояна в турецкую столицу — после переговоров в его расписании значилась встреча с армянской спасательной группой, которая ведет работы в пострадавшем Адыямане на юго-востоке Турции.

Это второй с марта прошлого года визит главы МИД Армении в Турцию, хотя между странами нет дипломатических отношений, а граница между ними закрыта с 1993 года.

Мирзоян в Анкаре выразил соболезнования народу и правительству Турции. «Сегодня нам не чуждо горе, постигшее тысячи семей в Турции. Подобные стихийные бедствия и их масштабы выходят за пределы государств, превращаясь в общечеловеческие трагедии. Мир должен действовать единым фронтом, чтобы преодолеть их», — сказал министр (цитата по армянскому агентству News.am). Он назвал символичным, что закрытая на протяжении 30 лет граница открылась для армянских грузовиков с гуманитарной помощью для Турции, и заявил, что Армения стремится «к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полному открытию границы».

«Сегодня мы обсудили некоторые детали, касающиеся этого процесса, у нас есть соглашение о совместном ремонте Анийского моста (находится на армяно-турецкой границе, соединял берега реки Ахурян. — РБК), а также намерение позаботиться о соответствующей инфраструктуре в преддверии полного открытия границы», — сказал Мирзоян.

Чавушоглу подтвердил, что стороны договорились «ускорить меры по нормализации отношений».

Свою помощь Ереван предложил Анкаре 7 февраля, на следующий день после землетрясения; с тем же предложением он обратился и к Дамаску. В обе страны направились отряды армянских спасателей.

Чавушоглу поблагодарил армянского коллегу за помощь, отметив, что Армения выразила солидарность и протянула жителям Турции руку дружбы. «В зону бедствия из Армении прибыло 28 спасателей. Начиная с 8 февраля они работали с отдачей и спасли в Адыямане маленькую девочку и молодого человека», — сказал министр (цитата по турецкому информагентству «Анадолу»). Также в Адыяман из Армении прибыло пять фур с 100 т гуманитарной помощи, для этого сторонам пришлось разблокировать закрытую с 1993 года границу. В Сирию Ереван направил 55 т такой помощи.

Чавушоглу напомнил, что, когда в 1999 году в районе турецкого города Измит к югу от Стамбула произошло разрушительное землетрясение, Ереван также направил Турции гуманитарную помощь, а когда в 1988 году Армения пострадала от землетрясения в городе Спитак, Анкара через пропускной пункт Алиджан передала свою помощь. «И именно через эту границу Армения несколько дней назад направила свою помощь уже в Турцию», — сказал министр.

Изменится ли динамика переговоров

Турция одной из первых признала независимость Армении, провозглашенную в 1991 году. Как говорится на сайте турецкого МИДа, Анкара прилагала усилия для интеграции нового соседнего государства в региональные организации, международное сообщество и западные институты, но «установлению дипломатических отношений помешала война в Карабахе, которая началась с нападения Армении на Азербайджан». «После оккупации Кельбаджара, региона Азербайджана, в 1993 году Турция закрыла свою границу с Арменией», — отмечается на сайте ведомства. Армянский МИД на сайте лишь констатирует, что в 1993 году Анкара «в одностороннем порядке закрыла воздушные и сухопутные границы» и что два года спустя «воздушная граница вновь была открыта».

Диалог Армении и Турции осложнен проблемой признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Его признали большинство стран Евразии, в том числе и Россия, Северной и Южной Америки. Турция геноцид отрицает. В справках внешнеполитических ведомств двух стран об их отношениях эта тема не упоминается.

Первую попытку нормализовать отношения Ереван и Анкара предприняли в 2008 году. Год спустя в Цюрихе министры иностранных дел подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и их развитии. Но в 2010 году процесс был приостановлен (в Ереване говорят, что Турция не ратифицировала протоколы в должные сроки, в Анкаре — что армянский Конституционный суд, рассматривая эти документы, выдвинул условия, которые противоречат духу протоколов). В 2015 году президент Армении отозвал протоколы из Национального собрания, а в 2018 году процедуру прекратили окончательно.

Вторая попытка нормализовать отношения началась в 2021 году. Для этого были назначены спецпредставители: Рубен Рубинян с армянской стороны и Сердар Кылыч с турецкой. В 2022 году они провели четыре встречи: одну в Москве и еще три в Вене. В феврале 2022 года между странами возобновилось прямое авиасообщение, они также договорились открыть границу для перемещения граждан из третьих стран и возобновить грузовые авиаперевозки.

Помощь Еревана Турции в связи с землетрясением — ценный жест, но принципиально в процессе армяно-турецкого урегулирования он ничего не изменит, считают опрошенные РБК эксперты. «Это задаст позитивный тон, но на деле эффект будет не такой масштабный, — считает турецкий политолог Керим Хас. — Анкара увязывает установление дипотношений с Ереваном с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном. Такой позиции Турция придерживается после второй карабахской войны, и я думаю, что в ближайшее время она не изменится. Без координации с азербайджанской стороной по пути нормализации с Арменией Турция не пойдет».

«Армянский коллега также рассказал о переговорном процессе с Азербайджаном... Если три страны будут предпринимать решительные дипломатические шаги, то это сыграет на пользу миру и стабильности на Южном Кавказе, это важно и для экономического процветания», — отметил в среду Чавушоглу (цитата по «РИА Новости»).

По оценке армянского политолога Джонни Меликяна, вторая попытка наладить отношения особых результатов пока не приносит. «Сейчас процесс получил какую-то новую возможность — если раньше была так называемая футбольная дипломатия (сборные двух стран провели две игры в 2008 и 2009 годах. — РБК), то теперь происходит то, что можно назвать дипломатией чрезвычайной ситуации, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Армянскую гуманитарную миссию пропустили по сухопутному маршруту, и это принципиальный момент». Сейчас мяч находится на стороне Анкары, подытоживает Меликян, и теперь ей решать, будет ли в армяно-турецком урегулировании прогресс.