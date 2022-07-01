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Армения и Турция договорились открыть границы для иностранцев

Ереван и Анкара договорились открыть сухопутные границы для граждан третьих стран, а также наладить прямые авиаперевозки грузов. С февраля стороны возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом
Вид на армяно-турецкую границу
Вид на армяно-турецкую границу (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Армяно-турецкую границу откроют для граждан третьих стран, об этом договорились вице-спикер армянского Национального собрания Рубен Рубинян и турецкий посол Сердар Кылыч на четвертой встрече по процессу нормализации отношений между странами, сообщает армянский МИД.

«Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении», — говорится в сообщении.

Также Ереван и Анкара договорились в кратчайшие сроки наладить прямые авиаперевозки грузов.

Ереван выразил готовность открыть границу с Турцией и наладить отношения
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Арарат Мирзоян

Границы между странами были закрыты с 1993 года. Разногласия связаны в том числе с вопросом признания геноцида армян в Османской империи и поддержкой современной Турцией Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

В 2018 году премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. При этом он подчеркнул, что Ереван продолжит добиваться международного признания геноцида армян.

В конце прошлого года стороны решили назначить специальных представителей по нормализации отношений. С февраля этого года страны возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. В середине марта главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Мевлют Чавушоглу положительно оценили процесс урегулирования отношений между странами. Мирзоян также заявил, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу.

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Теги
Полина Мартынова
Армения Турция границы авиасообщение
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