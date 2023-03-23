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Пригожин заявил о подготовке Украиной около 200 тыс. резервистов

Пригожин: Украина подготовила около 200 тыс. резервистов и получила западное вооружение
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили около 200 тыс. резервистов и получили большое количество военной техники от НАТО, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью, которое опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.

«Украинцы получили большое количество, очень большое количество натовской различной техники, различные бронированные машины, танки, «Леопарды», <...> и подготовили резервы порядка 200 тысяч человек», — сказал Пригожин.

Он также отметил, что вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) сосредоточена группировка из более чем 80 тыс. украинских военных. По его словам, она находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре».

Активные бои близ Артемовска идут на протяжении последних месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от Артемовска села Парасковиевка. 15 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российская армия взяла село Зализнянское к северо-западу от города (ДНР).

В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Минобороны Украины займется созданием резервов личного состава армии для восстановления сил после боевых действий. По его словам, личный состав является важнейшим ресурсом армии Украины, который нужно беречь.

Ряд западных стран сообщил о начале поставок вооружения на Украину в марте. Так, 16 марта власти Канады сообщили о начале отправки второй партии ранее обещанных Киеву танков Leopard 2. 8 марта глава Минобороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия и Португалия в этом месяце поставят Украине 21 танк Leopard 2 A6.

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Российские власти критикуют поставки оружия Киеву со стороны стран Запада. Москва считает, что это лишь затягивает конфликт. Президент Владимир Путин говорил, что России есть чем ответить на западные танки и «применением бронетехники дело не закончится».

Теги
Персоны
Евгений Пригожин резерв Украина вооружение

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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