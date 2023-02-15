Рогов заявил о стягивании ВСУ резервов в Запорожской области

Украина стягивает дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, за неделю численность украинских военных на этом направлении выросла на 5 тыс. человек, а всего в группировку входят около 25 тыс. человек.

По его мнению, это может быть подготовка к весеннему наступлению или говорить об опасениях Киева из-за возможного наступления российских сил.

О том, что Вооруженные силы Украины весной этого года планируют перейти к наступлению, говорил в начале января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия в марте будут «самыми жаркими», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — указал Буданов.

В конце января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российская армия ведет наступление на позиции ВСУ на запорожском направлении «медленно, но верно». 29 января Рогов сообщал, что российские войска «выбили» ВСУ из девяти населенных пунктов в Запорожской области.