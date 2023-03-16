Канада начала отправку Киеву второй партии танков Leopard 2

Канада передаст Киеву еще 8 тыс. снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО

Власти Канады приняли решение передать Украине очередной пакет помощи, в который вошли снаряды для гаубиц и танков, ракеты для систем ПВО, а также начали отправку второй партии ранее обещанных Киеву танков Leopard 2. Об этом говорится на сайте Минобороны Канады.

«Канада передаст около 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет [для систем] ПВО из арсеналов Вооруженных сил Канады. Канада также предоставит более 1,8 тыс. единиц 105-миллиметровых танковых снарядов», — сказано в сообщении.

Снаряды калибра 105 мм предназначены для танков Leopard 1, которые Украине передают Дания, Германия и Нидерланды. В танке Leopard 2 используются орудия калибра 120 мм. Первый танк Leopard 2 Канада передала Украине в начале февраля.

Также стало известно, что власти Дании намерены создать фонд в размере $1 млрд для помощи Украине. Об этом говорится на сайте Минфина страны.

$776 млн пойдут на поставки оружия, военной техники и обучение ВСУ. Около $172 млн пойдут на гуманитарную помощь и поддержку восстановления инфраструктуры на Украине. Еще $57 млн направят на поддержку датских компаний, которые помогут в восстановлении Украины.

Фонд будет обеспечиваться за счет смягчения налого-бюджетной политики на 0,2% ВВП.

В Кремле поставки вооружений Украине критикуют, заявляя, что это оружие не помешает России добиться намеченных целей, но затянет конфликт.