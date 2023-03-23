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Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия заражения ураном

Глава Чечни Кадыров: надо продемонстрировать Западу последствия уранового заражения
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Global Look Press)

Чтобы пресечь все разговоры о поставках боеприпасы с обедненным ураном Украине, нужно продемонстрировать западным странам последствия уранового заражения, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой», — написал он.

Кадыров отметил, что Британия пытается «успокоить» всех тем, что такие снаряды не являются радиоактивным ураном. Однако, по его словам, в России «дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше».

21 марта в ответ на парламентский запрос, поставляет ли Лондон Киеву снаряды с содержанием обедненного урана, замминистра обороны королевства Аннабель Голди сообщила, что такие снаряды в планах поставок есть.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном «очередной провокацией», а глава МИД Сергей Лавров назвал возможную передачу боеприпасов шагом к «качественной эскалации» конфликта.

Президент России Владимир Путин предупредил, что если Запад собирается «применять уже оружие с ядерным компонентом», то Россия будет вынуждена реагировать «соответствующим образом».

Материал дополняется.

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Рамзан Кадыров Великобритания уран

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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