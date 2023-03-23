Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 22 мар, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 22 мар, 16:22
Медведев предупредил о неспокойных десятилетиях Политика, 07:42
У России впервые за год соперник из топ-30. Главное об игре с Ираном Спорт, 07:30
Медведев пообещал «летящие в бундестаг средства» в случае ареста Путина Политика, 07:29
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 07:28
Суд продлил арест Олегу Митволю Бизнес, 07:11
Онлайн-кинотеатры потеряли за год половину голливудского контента Технологии и медиа, 07:00
Россияне назвали самые уязвимые профессии Life, 07:00
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Самаре потушили доходный дом Челышева XIX века Общество, 06:45
В США допустили ограничения против добытых в России алмазов Политика, 06:18
На Дальнем Востоке открылись первые магазины «Пятерочка» Бизнес, 06:04
Россия увеличила поставки платины в Китай почти в 300 раз Бизнес, 06:02
«Коммерсантъ» узнал о возможной отставке еще нескольких губернаторов Политика, 05:19
Антонов увидел риск Армагеддона из-за снарядов с обедненным ураном Политика, 05:11
Блинкен увидел возможность для Армении и Азербайджана договориться о мире Политика, 04:58
Политика ,  
0 

Медведев предупредил о неспокойных десятилетиях

Медведев заявил о неспокойных десятилетиях из-за неприятия Западом самостоятельной России

Западу не нравится самостоятельность России и Китая, поэтому в ближайшие десятилетия спокойно не будет. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает «РИА Новости».

«Англосаксонский мир пытается всем этим управлять. И до поры до времени после распада Союза, Варшавского договора и СЭВа (Совет экономической взаимопомощи. — РБК) им это удавалось. А потом стартанул резко Китай, а потом мы отвязались и стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится, поэтому ближайшие годы, даже десятилетия не будут спокойны», — сказал он.

Ранее, 20 марта, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с официальным визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным и дважды встретился с главой государства Владимиром Путиным. Политики обсуждали урегулирование конфликта на Украине, предстоящие президентские выборы в России 2024 года, согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года, включающий восемь основных направлений. Они также выпустили совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Отношения между странами Путин и Си Цзиньпин назвали «зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими». 22 марта китайский политик покинул Москву.

Экс-глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео после его отъезда назвал сближение Москвы и Пекина стратегической ошибкой американской администрации. Вице-премьер Украины Ирина Верещук на фоне визита сказала, что президент страны Владимир Зеленский собирается поговорить с Си Цзиньпином, так как «им есть, что сказать друг другу». В Белом доме также отметили, что президент США Джо Байден «очень хочет» поговорить с председателем КНР.

Медведев фоне визита предположил, что на руководство стран Запада «радуется» приезду Си Цзиньпина в Россию. На замечание корреспондента «Первого канала» о том, что «они в бешенстве», Медведев ответил, что это хорошо.

Читайте на РБК Pro
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
Действительно ли Турция блокирует грузы из ЕС в Россию
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Китай Россия нестабильность

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев оценил реакцию Запада на визит Си словами «очень хорошо»
Политика
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
Политика
Путин при Си Цзиньпине поднял тост со словом «干杯»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter