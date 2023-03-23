Медведев предупредил о неспокойных десятилетиях

Западу не нравится самостоятельность России и Китая, поэтому в ближайшие десятилетия спокойно не будет. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает «РИА Новости».

«Англосаксонский мир пытается всем этим управлять. И до поры до времени после распада Союза, Варшавского договора и СЭВа (Совет экономической взаимопомощи. — РБК) им это удавалось. А потом стартанул резко Китай, а потом мы отвязались и стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится, поэтому ближайшие годы, даже десятилетия не будут спокойны», — сказал он.

Ранее, 20 марта, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с официальным визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным и дважды встретился с главой государства Владимиром Путиным. Политики обсуждали урегулирование конфликта на Украине, предстоящие президентские выборы в России 2024 года, согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года, включающий восемь основных направлений. Они также выпустили совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Отношения между странами Путин и Си Цзиньпин назвали «зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими». 22 марта китайский политик покинул Москву.

Экс-глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео после его отъезда назвал сближение Москвы и Пекина стратегической ошибкой американской администрации. Вице-премьер Украины Ирина Верещук на фоне визита сказала, что президент страны Владимир Зеленский собирается поговорить с Си Цзиньпином, так как «им есть, что сказать друг другу». В Белом доме также отметили, что президент США Джо Байден «очень хочет» поговорить с председателем КНР.

Медведев фоне визита предположил, что на руководство стран Запада «радуется» приезду Си Цзиньпина в Россию. На замечание корреспондента «Первого канала» о том, что «они в бешенстве», Медведев ответил, что это хорошо.