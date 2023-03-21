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Медведев оценил реакцию Запада на визит Си словами «очень хорошо»

Медведев о реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Россию: они радуются с нами
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Маишев / Sputnik / Reuters)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что на Западе «радуются» в связи с визитом главы КНР Си Цзиньпина в Россию. Так он ответил на вопрос корреспондента «Первого канала» о том, как, по его мнению, западные страны реагируют на приезд Си в Москву.

«Я думаю, они радуются вместе с нами», — сказал Медведев. На замечание корреспондента о том, что «они в бешенстве», замруководителя Совбеза добавил: «Очень хорошо, меня это очень радует».

Председатель КНР прибыл с визитом в Россию 20 марта. 21 марта он провел с Путиным трехчасовые переговоры, после которых лидеры государств подписали два документа — заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества и заявление об углублении стратегического партнерства между Россией и Китаем.

На государственном приеме в честь главы КНР Путин заявил, что Москва и Пекин поставили «в хорошем смысле дерзкие цели» и обозначили горизонты партнерства между странами.

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Си Цзиньпин Владимир Путин Дмитрий Медведев

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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