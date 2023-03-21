Медведев оценил реакцию Запада на визит Си словами «очень хорошо»

Медведев о реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Россию: они радуются с нами

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Маишев / Sputnik / Reuters)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что на Западе «радуются» в связи с визитом главы КНР Си Цзиньпина в Россию. Так он ответил на вопрос корреспондента «Первого канала» о том, как, по его мнению, западные страны реагируют на приезд Си в Москву.

«Я думаю, они радуются вместе с нами», — сказал Медведев. На замечание корреспондента о том, что «они в бешенстве», замруководителя Совбеза добавил: «Очень хорошо, меня это очень радует».

Председатель КНР прибыл с визитом в Россию 20 марта. 21 марта он провел с Путиным трехчасовые переговоры, после которых лидеры государств подписали два документа — заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества и заявление об углублении стратегического партнерства между Россией и Китаем.

На государственном приеме в честь главы КНР Путин заявил, что Москва и Пекин поставили «в хорошем смысле дерзкие цели» и обозначили горизонты партнерства между странами.