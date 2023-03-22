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МИД пообещал ответ всеми средствами на провокации США

Рябков: Россия ответит США всеми средствами, если те решат сбивать ее летательные аппараты
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Россия будет использовать все возможные средства, если Соединенные Штаты будут сбивать российские летательные аппараты в международном воздушном пространстве при сближении с американскими. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай», передает «РИА Новости».

Так он ответил на предложение американского сенатора Линдси Грэма, который предложил сбивать российские военные самолеты, если они приблизятся к американским объектам.

«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что Россия готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — сказал Рябков.

Дипломат уточнил, что это не означает отсылку к ядерному арсеналу России, но призвал воспринимать призыв конгрессмена всерьез. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал призыв Грэма выходящим за рамки здравого смысла. Он подчеркнул, что нападение на свой военный самолет в нейтральном воздушном пространстве Россия расценит как объявление войны.

Предложение Грэма прозвучало после того, как у побережья Крыма затонул американский беспилотник MQ-9 Reaper. Европейское командование Вооруженных сил США утверждало, что дрон зацепил российский Су-27, после чего его пришлось затопить. В российском Минобороны в ответ заявили, что беспилотник летал возле границ с нарушениями. Глава ведомства Сергей Шойгу обвинил США в нарушении зоны ограничения полетов. В Минобороны также отметили, что Су-27 не вступал в контакт с дроном и не использовал вооружение.

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с Шойгу сообщил министру, что США продолжат действовать везде, где это позволяет делать международное право. 

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17 марта США направили в район Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Рябков после этого заявил, что Соединенные Штаты нарываются ответные меры со стороны России, когда говорят о планах продолжать запускать разведывательные беспилотники над Черным морем. 

Теги
МИД Сергей Рябков США беспилотники
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