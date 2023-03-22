Рябков заявил, что США нарываются на контрмеры из-за дронов над морем

Сергей Рябков (Фото: Global Look Press)

США нарываются на ответ со стороны России, когда говорят о планах продолжать запускать разведывательные беспилотники над Черным морем, считает замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Они, что называется, нарываются в таком случае на наши ответные контрмеры», — сказал Рябков. Москва, по его словам, предостерегает их от попыток «испытывать наше терпение» (цитаты по «Интерфаксу»).

Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 вел разведку над водами Черного моря, когда на его перехват направились два российских Су-27. Американская сторона заявляла, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника и тот пришлось затопить.

Минобороны России отвергает эту версию, заявляя, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9. По данным российской стороны, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В ведомстве считают, что американский беспилотник летел с выключенными транспондерами.

Инцидент обсуждали главы военных ведомств двух стран, к согласию они не пришли. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США не соблюдали зону ограничения полетов. В Вашингтоне с этим не согласны: глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США продолжат действовать везде, где это позволяет делать международное право.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал российские ограничения незаконными.

В пятницу, 17 марта, США направили в район Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.