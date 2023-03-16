Антонов сравнил призыв американского сенатора с объявлением войны

После крушения американского беспилотника у побережья Крыма сенатор Линдси Грэм предложил сбивать российские самолеты при приближении к американским объектам. Антонов сравнил инициативу с объявлением войны

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Нападение США на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве будет расценено Москвой как объявление войны, заявил ТАСС российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он отреагировал на предложение американского сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолеты в международном пространстве при приближении к американским объектам.

«Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла. Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе», — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что прямое столкновение между Россией и США «кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине». «На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!», — добавил посол.

Предложение Грэма прозвучало после того, как у побережья Крыма разбился американский беспилотник MQ-9 Reaper. Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что дрон зацепил российский Су-27, после чего его пришлось затопить. В Минобороны России заявили, что беспилотник летал возле границ с нарушениями. В ведомстве при этом подчеркнули, что Су-27 не вступал в контакт с беспилотником и не применял вооружение.

Спустя сутки официальный представитель Госдепа Нед Прайс назвал действия российских истребителей в отношении американского дрона «непреднамеренными». «Вероятно, это было результатом глубокой некомпетентности одного из этих российских пилотов», — отметил он.

В Белом доме также заявили, что США приняли меры, для того чтобы затопленный дрон не попал в чужие руки. При этом в Вашингтоне не исключили, что беспилотник найти не удастся, поскольку в этом месте большая глубина. Как писал CNN, США дистанционно удалили с дрона чувствительную информацию.