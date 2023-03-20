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Премьер Саксонии увидел возможность восстановления отношений России и ФРГ

Премьер Саксонии Кречмер: отношения России и ФРГ можно восстановить, починив газопроводы
Михаэль Кречмер
Михаэль Кречмер (Фото: Sebastian Kahnert / Dpa / Global Look Press)

Экономические отношения Германии и России еще можно восстановить, причем одним из способов может стать запуск трубопровода «Северный поток», подорванного в прошлом году, считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Focus.

«Энергетическая политика заключается в том, чтобы держать варианты открытыми», — сказал чиновник, отметив, что пока экономические связи между Москвой и Берлином еще можно восстановить, но скоро они будут утеряны безвозвратно.

По трубопроводу «Северный поток» российский газ следует в Центральную и Западную Европу, в том числе в Германию. В конце прошлого сентября на нем, а также на незапущенном газопроводе «Северный поток-2» произошли взрывы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях обоих газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за происшествие на «англосаксов», которым диверсии были «выгодны». США и Великобритания отрицают свою причастность к этому.

Расследование ведут Дания, Германия и Швеция, в экономических водах которой произошел инцидент. Постпред России Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на один анонимный источник заявил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при помощи Норвегии. В начале марта ряд западных изданий, в частности американское The New York Times и немецкое Die Zeit, сообщили, что к подрывам может быть причастна «проукраинская группировка».

В Кремле сообщения западных СМИ назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов подрыва. И Киев, и Вашингтон опровергают свою причастность к диверсиям.

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Премьер Саксонии увидел возможность восстановления отношений России и ФРГ
Премьер Саксонии увидел возможность восстановления отношений России и ФРГ

Теги
Германия Саксония Северный поток
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