Путин обсудил с членами Совбеза отношения с «ближайшими соседями»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ясные Зори Политика, 16:13
Сейм Литвы призвал все страны мира не допустить участия россиян в ОИ Спорт, 16:10
Минобороны назвало имена участников биологических программ США на Украине Политика, 16:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
Венчурные криптофонды призвали вывести средства из Silicon Valley Bank Крипто, 16:00
«Газпром» объявил о перестановках в руководстве Бизнес, 15:57
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 15:56
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ Политика, 15:52
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с «ближайшими соседями» Экономика, 15:51
Строительный портфель: топ- 5 облигаций девелоперов от аналитиков Инвестиции, 15:44
Как изменится образование в ближайшие годы РБК и Ростелеком, 15:33
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Политика, 15:32
Агент рассказал об обходных путях для трансфера Захаряна в «Челси» Спорт, 15:31
Лавров пообещал ответ России при отсутствии расследования по Nord Stream Политика, 15:27
Экономика ,  
0 

Путин обсудил с членами Совбеза отношения с «ближайшими соседями»

Путин обсудил с Совбезом отношения с «ближайшими соседями и союзниками» по ЕАЭС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза, сообщается на сайте Кремля.

«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений — о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС», — сказал глава государства в начале заседания.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие чиновники.

Предыдущее заседание Совбеза состоялось неделю назад — там обсуждались «меры по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов».

Теги
Персоны
Владимир Путин Совбез ЕАЭС

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль сообщил об обсуждении Путиным с Совбезом атаки в Брянской области
Политика
Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую безопасность объектов МВД
Политика
Песков опроверг экстренный Совбез из-за диверсантов в Брянской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter