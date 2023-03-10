Путин обсудил с членами Совбеза отношения с «ближайшими соседями»
Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза, сообщается на сайте Кремля.
«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений — о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС», — сказал глава государства в начале заседания.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие чиновники.
Предыдущее заседание Совбеза состоялось неделю назад — там обсуждались «меры по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов».