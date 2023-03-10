Путин обсудил с Совбезом отношения с «ближайшими соседями и союзниками» по ЕАЭС

Путин обсудил с членами Совбеза отношения с «ближайшими соседями»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза, сообщается на сайте Кремля.

«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений — о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС», — сказал глава государства в начале заседания.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие чиновники.

Предыдущее заседание Совбеза состоялось неделю назад — там обсуждались «меры по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов».