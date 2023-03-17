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Подрыв «Северных потоков» ,  
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В посольстве заявили о попытках СМИ США отвлечь внимание от Nord Stream

Посольство: журналисты США продолжают отвлекать внимание от расследования Херша

Близкие к администрации США журналисты отвлекают внимание от расследования журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о подрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщили в посольстве России в США.

«Журналисты близких к администрации изданий намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море. <...> Цель этой информационной кампании — увести внимание читателей от «токсичного» для западных столиц резонансного расследования известного публициста С. Херша», — говорится в заявлении посольства.

В посольстве отметили, что это не что иное, как «желание «покрыть» исполнителей и заказчиков диверсии, в результате которой оказались подорваны не только «Северные потоки», но и взаимовыгодные энергосвязи России и Европы».

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на один анонимный источник сообщил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при содействии Норвегии. В начале марте несколько западных изданий, в частности, The New York Times и Die Zeit опубликовали статьи, в которых утверждалось, что за диверсией может стоять «проукраинская группировка».

В США слова Херша назвали ложью. Украинские власти также отрицают причастность к диверсиям. В Кремле сообщения западных изданий о причастности некой проукраинской группировке назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Киеву взрывы на «Северных потоках» «ни к чему».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно».

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Расследованием инцидента занимаются Швеция, Дания и Германия, в международных водах которых произошли взрывы. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования.

Теги
Северный поток Северный поток 2 посольство России в США
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