Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 14 мар, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 14 мар, 16:38
Военкоматы Липецкой области разошлют повестки «для уточнения данных» Политика, 15:11
Рэй Далио назвал падение SVB первой ласточкой надвигающегося кризиса Инвестиции, 15:08
Кремль оценил отношения России и США после случая с дроном в Черном море Политика, 15:07
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 15:06
Трехкратный призер ОИ по биатлону объявила о завершении карьеры в 30 лет Спорт, 15:06
Kia представила флагманский кроссовер Авто, 15:01
Как работают три классических схемы обмана в тендерных закупках Pro, 15:00
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые с 12 декабря Инвестиции, 14:57
Развитие спорта и букмекерской индустрии обсудили на деловом завтраке РБК РБК Events, 14:55
Как Сибирь поможет развернуть российскую экономику на Восток РБК+, 14:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:44
Акции Credit Suisse понесли рекордные потери за все время торгов Инвестиции, 14:41
Польша анонсировала скорое получение ВСУ истребителей от коалиции стран Политика, 14:39
Wildberries ответил на сообщения о забастовке пунктов выдачи Бизнес, 14:37
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Кремль оценил отношения России и США после случая с дроном в Черном море

Песков о случае с дроном США: отношения России и США находятся в своей низшей точке
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Отношения России и США находятся в своей низшей точке. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал крушение американского беспилотника над Черным морем, передает корреспондент РБК.

«Что касается двусторонних отношений, они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы», — сказал Песков, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога и не отказывается сейчас.

Он добавил, что об инциденте доложили президенту Владимиру Путину. Контактов по этому вопросу с американским руководством на высшем уровне у главы государства не было.

Вечером 14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над морем, на перехват были направлены два истребителя, один из которых задел винт БПЛА, сказали военные.

Минобороны России заявило, что беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства в зоне военной операции. Контакта российского истребителя с дроном не было, утверждают в ведомстве.

После инцидента российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент США. Он отметил, что Россия предупреждала всех об этой зоне, и назвал произошедшее «настоящей провокацией».

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Взрывного роста зарплат не ждите: как меняется положение ИТ-специалистов
Как работают три классических схемы обмана в тендерных закупках

Американский дрон не имел вооружения и в момент случившегося осуществлял разведку приблизительно в 120 км к юго-западу от Крыма, писала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Дрон после падения был затоплен, но Россия его не поднимала, говорил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Теги
Дмитрий Песков США дрон беспилотники Черное море
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
США приняли меры по защите черноморского дрона от попадания в чужие руки
Политика
Посол назвал цель полетов дронов США близ российских границ
Политика
Госдеп обсудит с российскими чиновниками столкновение дрона США с Су-27
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter