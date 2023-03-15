Песков о случае с дроном США: отношения России и США находятся в своей низшей точке

Кремль оценил отношения России и США после случая с дроном в Черном море

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Отношения России и США находятся в своей низшей точке. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал крушение американского беспилотника над Черным морем, передает корреспондент РБК.

«Что касается двусторонних отношений, они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы», — сказал Песков, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога и не отказывается сейчас.

Он добавил, что об инциденте доложили президенту Владимиру Путину. Контактов по этому вопросу с американским руководством на высшем уровне у главы государства не было.

Вечером 14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над морем, на перехват были направлены два истребителя, один из которых задел винт БПЛА, сказали военные.

Минобороны России заявило, что беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства в зоне военной операции. Контакта российского истребителя с дроном не было, утверждают в ведомстве.

После инцидента российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент США. Он отметил, что Россия предупреждала всех об этой зоне, и назвал произошедшее «настоящей провокацией».

Американский дрон не имел вооружения и в момент случившегося осуществлял разведку приблизительно в 120 км к юго-западу от Крыма, писала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Дрон после падения был затоплен, но Россия его не поднимала, говорил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.