NYT сообщила подробности о затопленном после инцидента близ Крыма дроне

NYT: дрон Reaper вылетел с базы в Румынии для плановой разведки и не имел вооружения

БПЛА MQ-9 Reaper, затопленный в Черном море после столкновения с российским истребителем, вылетел с базы в Румынии для плановой разведки и не имел вооружения. Минобороны России отрицает контакт с дроном

Фото: Isaac Brekken / Getty Images North America

Американский БПЛА MQ-9 Reaper, затопленный в Черном море после столкновения с российским истребителем, утром 14 марта вылетел со своей базы в Румынии для выполнения плановой разведывательной миссии, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

По словам собеседника издания, хотя Reapers могут быть оснащены ракетами Hellfire, дрон не имел вооружения и осуществлял разведку приблизительно в 120 км к юго-западу от Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

Накануне Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем в международном воздушном пространстве. Самолет задел винт дрона, в результате его пришлось затопить, заявили американские военные.

В Минобороны России утверждают, что поднятые в воздух российские истребители с американским БПЛА «в контакт не вступали». По данным ведомства, MQ-9 был замечен утром 14 марта над акваторией Черного моря близ Крыма. Он летел с выключенными транспондерами «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», сообщили в ведомстве. Об этом режиме были уведомлены все пользователи международного воздушного пространства, уточнили там. Падение дрона в министерстве объяснили «резким маневрированием», из-за чего он «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

Об инциденте было доложено президенту Джо Байдену. В Госдепартамент вызвали посла России Анатолия Антонова. Там он встретился с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Глава российской дипмиссии посчитал инцидент провокацией, отметив, что американским самолетам и кораблям «нечего делать» близ российских границ. «Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско?» — заметил дипломат. На встрече посол заверил, что Москва не хочет конфронтации с Вашингтоном и что она заинтересована в «прагматичных отношениях».