CBS смоделировал падение американского дрона в Черное море

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CBS смоделировал падение дрона MQ-9 Reaper в Черном море. Видеозапись показали в эфире телеканала.

На видео показано, что истребитель подлетел к БПЛА снизу, начал сбрасывать на него топливо, а затем полетел вверх и задел винт дрона. Беспилотник несколько раз перевернулся в воздухе, после чего начал падать вниз.

Накануне вечером Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником над морем. Министерство обороны России утверждает, что контакта истребителя с дроном не было: БПЛА из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

В российском военном ведомстве также отметили, что полет американского беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

Как писала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, дрон не имел вооружения и в момент случившегося осуществлял разведку приблизительно в 120 км к юго-западу от Крыма. Посол России в США Анатолий Антонов, которого позже вызвали в Госдепартамент, назвал провокацией появление американского БПЛА над Черным морем.

В Белом доме рассказали, что США «предприняли шаги», чтобы затопленный в Черном море американский дрон не мог получить кто-то, кроме них.