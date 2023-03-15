CBS смоделировал падение американского дрона в Черное море

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 14 мар, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 14 мар, 16:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:13
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 12:12
Платье для новой программы Медведевой создал искусственный интеллект Спорт, 12:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:07
Эквадор и Аргентина отозвали друг у друга послов Политика, 12:05
Путину предложили отменить договоры о налогах с недружественными странами Экономика, 12:04
Тот еще тип: чем сенсорики отличаются от интуитов в офисе Pro, 12:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В МИД назвали цинизмом обращение представителя Британии в ООН на русском Политика, 12:01
Пострадавший из-за землетрясения турецкий город затопило. Видео Общество, 11:55
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:49
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 11:49
В Geely назвали российские цены на кроссовер Monjaro Авто, 11:48
Риелторы сообщили о росте спроса на жилье в Москве на четверть Недвижимость, 11:45
Летающие в России самолеты смогут поддерживать исправными еще 10 лет Экономика, 11:44
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

CBS смоделировал падение американского дрона в Черное море

CBS смоделировал крушение дрона MQ-9 Reaper в Черном море

CBS смоделировал падение американского дрона в Черное море
Video

CBS смоделировал падение дрона MQ-9 Reaper в Черном море. Видеозапись показали в эфире телеканала.

На видео показано, что истребитель подлетел к БПЛА снизу, начал сбрасывать на него топливо, а затем полетел вверх и задел винт дрона. Беспилотник несколько раз перевернулся в воздухе, после чего начал падать вниз.

Накануне вечером Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником над морем. Министерство обороны России утверждает, что контакта истребителя с дроном не было: БПЛА из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

В российском военном ведомстве также отметили, что полет американского беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

Как писала The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, дрон не имел вооружения и в момент случившегося осуществлял разведку приблизительно в 120 км к юго-западу от Крыма. Посол России в США Анатолий Антонов, которого позже вызвали в Госдепартамент, назвал провокацией появление американского БПЛА над Черным морем.

Читайте на РБК Pro
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Что такое френдшоринг и чем он опасен для мировой экономики
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов

В Белом доме рассказали, что США «предприняли шаги», чтобы затопленный в Черном море американский дрон не мог получить кто-то, кроме них.

Теги
США дрон беспилотники Су-27 Черное море
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Посол России в США назвал провокацией полет дрона США над Черным морем
Политика
NYT сообщила подробности о затопленном после инцидента близ Крыма дроне
Политика
Посол назвал цель полетов дронов США близ российских границ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter