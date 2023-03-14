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Пентагон заявил, что Россия не поднимала обломки дрона США в Черном море

Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил, что Россия не поднимала затопленный дрон Reaper
Российский самолет летел рядом с американским беспилотником в течение 30–40 минут, прежде чем столкнулся с ним, в результате чего БПЛА стал неуправляемым и его пришлось затопить, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
Патрик Райдер
Патрик Райдер (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Россия не поднимала затопленный в Черном море беспилотник MQ-9 Reaper. Его слова приводит CNN.

Райдер не ответил на вопрос, был ли дрон вооружен.

По его словам, российский самолет летел рядом с Reaper в течение 30–40 минут, прежде чем столкнулся с ним, в результате чего БПЛА стал неуправляемым и его пришлось затопить.

Министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал инцидент со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, добавил генерал.

14 марта европейское командование американских вооруженных сил сообщило, что два российских истребителя Су-27 перехватили MQ-9 Reaper в небе над Черным морем, после чего один из самолетов задел винт дрона. Из-за этого, утверждают в командовании, американские военные были вынуждены его затопить. По словам командующего Джеймса Зекера, БПЛА «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом, и тот врезался в него».

Об инциденте было доложено президенту Джо Байдену, в Госдеп вызвали российского посла Анатолия Антонова.

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Как заявили в Минобороны России, утром 14 марта над акваторией Черного моря близ Крыма ВКС зафиксировали полет американского MQ-9 в направлении российской границы. Дрон летел с выключенными транспондерами «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», утверждают в ведомстве.

В воздух были подняты истребители. «В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — объяснили в министерстве. Там утверждают, что российские самолеты вооружение не применяли и в контакт с дроном не вступали.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Пентагон дрон Россия США Су-27
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