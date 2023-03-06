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На Тайване зафиксировали приближение 14 кораблей и самолетов Китая

Минобороны Тайваня: зафиксировано приближение 14 самолетов и кораблей Китая
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову десяти летательных аппаратов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Минобороны Тайваня в Twitter.

«Сегодня к 6 часам утра (01:00 мск) были обнаружены десять самолетов НОАК и четыре корабля ВМС НОАК вокруг Тайваня», — говорится в сообщении. Самолет Y-8 и беспилотник большой дальности BZK-005 вошли в юго-западную опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Вооруженные силы острова в ответ развернули самолеты, корабли и ракетные системы наземного базирования.

4 марта вооруженные силы острова зафиксировали приближение 24 самолетов и четырех кораблей НОАК. Они также вошли в зону опознавания ПВО Тайваня с юго-запада.

Отношения между Китаем и Тайванем стали ухудшаться после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Теги
Тайвань Китай НОАК
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