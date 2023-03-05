Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Родители рассказали, сколько дают карманных денег детям Общество, 08:00
Китай решил добиться «мирного воссоединения» с Тайванем Политика, 07:54
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
В Огайо вновь сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern Общество, 07:26
Трамп заявил о продаже талибами американских вертолетов России и Китаю Политика, 07:12
Reuters узнал о протестах в Иране из-за отравлений школьниц Политика, 07:07
До трех европаллет: фургон для владельцев небольших автопарков РБК и ГАЗ, 06:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пекин увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% Политика, 06:44
Вильфанд предупредил о погоде с «женским характером» в Москве Город, 06:29
Саакашвили заявил о потере веса и повреждении мозга Политика, 05:59
NBC узнал об испытаниях на симуляторах для пилотов ВСУ в США Политика, 05:55
МАГАТЭ заявило об отсутствии данных о производстве ядерного оружия Ираном Политика, 05:26
Bloomberg сообщил о сборе Трампом компромата на главного соперника Политика, 04:56
Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире Политика, 04:24
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Китай решил добиться «мирного воссоединения» с Тайванем

КНР пообещала бороться против независимости Тайваня и добиться «мирного воссоединения»
Пекин намерен содействовать развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива и «продвигать процесс мирного воссоединения Китая», заявил премьер Госсовета Ли Кэцян

Китай в 2023 году предпримет «решительные шаги» для борьбы с независимостью Тайваня и будет продвигать «продвигать процесс мирного воссоединения» с островом. Об этом говорится в правительственном докладе КНР, передает Xinhua.

Bloomberg отмечает, что в ежегодном отчете риторика властей КНР в отношении Тайваня практически не изменилась. «Мы должны содействовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Китая», — сказал, в частности, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он заявил о необходимости придерживаться принципа «одного Китая» и Консенсуса 1992 года — договоренности, достигнутой Пекином и Тайбэем на встрече в Гонконге 30 лет назад. Она подразумевает признание двумя сторонами единства Китая, при этом под этим значением каждая из сторон подразумевает собственную интерпретацию.

В Пекине считают Тайвань своей территорией, а любую поддержку властей острова, в том числе визиты представителей иностранных правительств, называет нарушением суверенитета. Тайбэй, который объявил в 1949 году о своей независимости от Пекина, отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную Китаем.

За последние три года Китай усилил военную активность вблизи острова. В частности, в августе 2022-го Пекин начал учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива в ответ на визит на Тайвань Нэнси Пелоси, которая тогда была спикером Палаты представителей США. Китай резко раскритиковал поездку и приостановил сотрудничество с Вашингтоном по ряду областей. В США в ответ заявили, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики Вашингтона по отношению к КНР. Соединенные Штаты настаивают, что придерживаются политики одного Китая, в то же время с 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.

Осенью заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава КНР Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году. Но американская разведка, по его словам, не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу. Пекин на фоне вооруженного конфликта Москвы и Киева призывал прекратить "подливать масла в огонь", не сравнивать ситуацию на Украине  и проблему Тайваня и "перестать кричать о том, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тайвань Китай
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Тайвань зафиксировал приближение к острову 24 самолетов КНР
Политика
Китай выразил протест из-за продажи США оружия Тайваню
Политика
Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов армии Китая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter