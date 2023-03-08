Советник-посланник Леденев: утечки в СМИ США по «Северным потокам» только сбивают с толку

В посольстве заявили о «сбивающих с толку» утечках в СМИ по Nord Stream

Утечки в американских медиа о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» призваны, чтобы сбить с толку тех, кто пытается разобраться в деле, заявил российский советник-посланник Андрей Леденев, его слова приводит посольство России в США.

«Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила «зеленый свет» в местном информполе, буквально вмиг облетев СМИ», — отметил Леденев, добавив, что власти США пытаются «откровенно замолчать» резонансное расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о подрывах на «Северных потоках».

Леденев отметил, что властям США, «открыто угрожавшим работе газовых магистралей, а затем и откровенно смаковавших их уничтожение», есть что скрывать. «Усматриваем <...> попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении», — добавил советник, заключив, что Вашингтон пытается «вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море», чтобы перевести внимание на «абстрактные индивидуальные лица».

7 марта газета The New York Times (NYT) сообщила, что к подрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. По словам источников издания, новые разведданные предполагают, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как украинцев, так и россиян. При этом в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США. Ранее украинские власти говорили, что непричастны к подрывам.

В Белом доме отказались комментировать новые данные о подрыве газопроводов. Власти Германии приняли к сведению сообщение NYT. Представитель кабмина ФРГ указала, что расследование, помимо Германии, также ведут Швеция и Дания. Она уточнила, что результатов пока нет.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

В начале февраля Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при посредничестве Норвегии. США опровергли свою причастность к диверсии.