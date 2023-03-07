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В МИДе отреагировали на публикацию NYT о «Северных потоках»

Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Публикация The New York Times о возможной причастности «проукраинской группировки» к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» доказывает верность призывов Москвы провести международное расследование под руководством генсека ООН Антониу Гутерриша, заявил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Прошло три раунда экспертных консультаций по проекту [резолюции о начале расследования], голосование точно состоится до конца марта», — написал он в Twitter.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что утечки информации о расследованиях в СМИ допускают те, кто не хочет вести его в правовом поле.

«Вместо утечек западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и как минимум взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными взбросами», — указала она в телеграм-канале.

Речь идет о публикациях NYT и Die Zeit. Первая со ссылкой на новые разведданные сообщила, что к подрыву «Северных потоков» в конце сентября прошлого года может быть причастна «проукраинская группировка». В статье указано, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США.

В правительстве ФРГ сказали, что приняли к сведению эту публикацию. В Киеве заявили о непричастности к инциденту. а также об отсутствии данных о «проукраинской группировке».

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В свою очередь, Die Zeit пишет о прорыве в расследовании властей Германии: им удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции. Яхта была арендована компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам, говорится в статье.

В операции участвовали пять мужчин и одна женщина, добавила газета. Однако, несмотря на «украинский след», следствие не исключает, что судно могло выйти «под ложным флагом», чтобы оставить следы, указывающие на Украину. В то же время пока нет доказательств такого сценария.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Россия заявляла, что ее специалистов к расследованию не допускают.

В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. Вашингтон опровергал причастность к инциденту.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

Теги
Дмитрий Полянский Мария Захарова Северный поток Северный поток 2 расследование ООН
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