Погибшего при атаке диверсантов водителя похоронили в Брянской области

В Брянской области похоронили отвозившего детей в школу при атаке диверсантов водителя

Отпевание Леонида Голованова в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В поселке Климово Брянской области похоронили водителя автомобиля Niva Леонида Голованова, который вез детей в школу, когда на регион напали диверсанты. Об этом сообщает ТАСС.

Поминальная служба прошла в том же поселке в церкви Успения Пресвятой Богородицы. На похоронах присутствовали родственники погибшего и обычные граждане.

Голованов погиб 2 марта, когда на регион напали диверсанты. По информации ТАСС, мужчина возил детей своих знакомых в школу. В день гибели, 2 марта, он вез третьеклассника Федора и первоклассниц Елену и Злату на учебу из села Брахлов в соседнее село Новый Ропск. Когда машина проезжала мимо села Любечане, водитель увидел перекрытую дорогу и попытался развернуться. В этот момент автомобиль попал под обстрел.

Десятилетний Федор, который ехал в машине, пострадал. Его доставили в больницу и поместили в реанимацию. Как уточнял Богомаз, в ребенка попала «пуля натовского производства». 3 марта губернатор сообщил, что мальчика перевели в обычную палату.

2 марта со стороны Украины в село Любечане Климовского района, по заявлениям властей, проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При атаке погибли два человека. В тот же день пресс-секретарь губернатора сообщила о действиях украинской ДРГ в поселке Сушаны в Брянской области.

Сушаны и Любечане находятся рядом с границей Черниговской области Украины на расстоянии 16 км друг от друга.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район как теракт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал данные о причастности украинской ДРГ к нападению и захвату заложников провокацией.

Следственный комитет после атаки возбудил уголовное дело по ст. 205, 317 и 167 УК (теракт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожение имущества).